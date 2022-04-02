صور العالم في أسبوع: فوانيس، وصفعة "فنية"، وتأبين ملك

كنيسة

صدر الصورة، ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

التعليق على الصورة،

امرأة توقد الشموع في كنيسة بعدما تعرضت أجزاء من كييف إلى القصف. ويعتقد أن الدفاعات الأوكرانية أبعدت نطاق المدفعية الروسية عن وسط المدينة، ولكن قصف الضواحي متواصل.

لاجئون

صدر الصورة، ANGELOS TZORTZINIS / AFP

التعليق على الصورة،

لاجئون أوكرانيون يدخلون بولندا على متن حافلة من معبر ميديكا الحدودي. وغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا بعد الغزو الروسي للبلاد، بينما يقدر عدد النازحين داخل أوكرانيا بـ 6.5 مليون شخص.

صدر الصورة، Tom Nicholson / PA Media

التعليق على الصورة،

الملكة إليزابيث لدى وصولها دير وستمنستر أبي لحضور مراسم تأبين دوق إدنبرة، الذي توفي قبل عام، عن عمر يناهز 99 عامًا. كان هذا أول حدث كبير هذا العام تحضره الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، التي تعاني مشاكل الحركة، وأُصيبت بفيروس كورونا في فبراير/ شباط.

صدر الصورة، LEON NEAL / GETTY IMAGES

التعليق على الصورة،

امرأة تدون كلمات تحت صور بعض الذين قضوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، في الذكرى الأولى لإقامة جدار تذكاري لضحايا الوباء في لندن. وقد رسم أقارب الضحايا ومتطوعون آلاف القلوب على الجدار القائم قبالة مبنى البرلمان البريطاني.

صدر الصورة، HE PENGLEI / CHINA NEWS SERVICE VIA GETTY IMAGES

التعليق على الصورة،

سياح يستمتعون بزهور الأزاليا في قرية فانغنيو في الصين

صدر الصورة، ROBYN BECK / AFP

التعليق على الصورة،

ويل سميث يصفع الفنان الكوميدي، كريس روك، بعدما ألقى الأخير دعابة عن زوجة الممثل، جيدا بينكيت، أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار. وقد اعتذر سميث، الذي فاز بأول جائزة أوسكار في مشواره تلك الليلة، لاحقا.

صدر الصورة، HASNOOR HUSSAIN / REUTERS

التعليق على الصورة،

زوار برج كوالالمبور في ماليزيا يتأملون الأفق بعد إطفاء الأنوار لإحياء "ساعة الأرض". ويشجع هذا الحدث السنوي الناس عبر العالم على إطفاء الأنوار من أجل التوعية بتغير المناخ.

صدر الصورة، VALERIE BAERISWYL / AFP

التعليق على الصورة،

محتجون في أحد شوارع هايتي يتظاهرون تنديدا بتدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بورت أوبرنس، وسط تصاعد عمليات الاختطاف على أيدي عصابات.

صدر الصورة، OWEN HUMPHREYS / PA MEDIA

التعليق على الصورة،

رجل يدفع دراجته فوق الثلوج الكثيفة في قرية ألينهيدز في إنجلترا بعد موجة برد شديدة ضربت بريطانيا. وجاءت هذه الموجة الباردة بعد أسبوع من الأجواء المشمسة إذ بلغت الحرارة 20 درجة في بعض المناطق.

صدر الصورة، ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

التعليق على الصورة،

فوانيس رمضان معلقة للبيع في أسواق القاهرة معلنة بدء شهر الصيام