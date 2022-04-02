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الملكة إليزابيث لدى وصولها دير وستمنستر أبي لحضور مراسم تأبين دوق إدنبرة، الذي توفي قبل عام، عن عمر يناهز 99 عامًا. كان هذا أول حدث كبير هذا العام تحضره الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، التي تعاني مشاكل الحركة، وأُصيبت بفيروس كورونا في فبراير/ شباط.