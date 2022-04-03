مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بإطلاق نار في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إطلاق النار وقع قرب مركز رياضي حيث سيلعب فريق السلة مباراة

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في وسط مدينة ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد بحسب الشرطة المحلية.وأدى إطلاق النار إلى حالة ذعر وفر الناس في الشوارع بعد سماع أصوات أسلحة آلية في منطقة مكتظة بالمطاعم والحانات، وهرعت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأغلقت قوات الشرطة منطقة بين الشارعين التاسع والثالث عشر بعد إطلاق النار في الساعات الأولى من يوم الأحد.ولم تقدم السلطات أية تفاصيل أخرى عن سبب الحادث أو منفذيه، وناشدت المواطنين "تجنب المنطقة حيث سيبقى وجود كبير للشرطة هناك".وتؤدي المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار إلى مركز غولدن وان الرياضي، حيث يلعب فريق ساكرامنتو كينغز لكرة السلة مباراة، وهو يبعد بضعة شوارع من مبنى الكابيتول (البرلمان) بالولاية.

ضحايا في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكيةوبحسب شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية، فإن إطلاق النار وقع بالقرب من ناصية شارع 10 و "كاي".ووصل باري أكيوس، الناشط البارز في خدمة المجتمع إلى مكان الحادث بعد أن اتصل به أحد أعضاء مجلس المدينة وأخبره بإطلاق النار، حسبما قال لمحطة تابعة لشبكة أي بي سي.

وقال أكيوس: "كان الأمر مروعا". "بمجرد صعودي، رأيت مشهدا فوضويا وقد انتشرت الشرطة في كل مكان، والدماء تلطخ أجسام الضحايا، والناس يصرخون ويبكون ويجرون في كل مكان".