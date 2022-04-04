انتخابات المجر: رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان يعلن فوزه

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فيكتور أوربان (في الوسط) قال إن حزبه حقق نصرا "كبيرا"

أعلن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الفوز في الانتخابات العامة، بعدما أظهرت النتائج الجزئية لحزب فيدس تقدما كبيرا لحزبه.

ووصف أوربان الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه "خصم" في خطاب النصر الذي ألقاه.

بعد فرز 94٪ من الأصوات، حصل حزب فيديس اليميني على 53٪.

وكان تحالف المعارضة بقيادة بيتر ماركي زاي متخلفا بدرجة كبيرة بنسبة 35٪.

وقال أوربان لمؤيديه في العاصمة بودابست: "كان هذا انتصارا كبيرا".

وأضاف "يمكنهم رؤيته من القمر، ولكن بالتأكيد من بروكسل أيضا".

وأضاف الرئيس: "لم يكن لدينا مثل هذا العدد من الأخصام"، ذاكرا منهم "بيروقراطيي بروكسل... وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وأخيرا الرئيس الأوكراني".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وتشترك المجر في حدود مع أوكرانيا وقد استقبلت أكثر من نصف مليون لاجئ حتى الآن. يصرّ أوربان على أنه يبقي المجر خارج الحرب من خلال مساعدة الناس، ورفض تزويد أوكرانيا بالسلاح.

إذا تأكد الفوز، سيكون هذا رابع فوز على التوالي لفيدز منذ عام 2010.

كان لأوربان (58 عاما) علاقة مشحونة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن فيدس قوض المؤسسات الديمقراطية في المجر، وفقا لتقرير مراسل بي بي سي في بودابست، نيك ثورب.

وخلال السنوات الـ12 التي قضاها في السلطة، أعاد أوربان كتابة الدستور، وملأ المحاكم العليا بالمعينين من قبله، وغير النظام الانتخابي لصالحه.

وخلال الحملة الانتخابية، كانت العبارة التي اشتهرت بها المعارضة هي "أوربان أو أوروبا".

وجادل مرشح المعارضة بيتر ماركي زي بأن المجر يجب أن تنضم إلى بولندا والمملكة المتحدة وآخرين في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وإذا تطلب الأمر، وفقط في إطار الناتو، ينبغي حتى التفكير في إرسال القوات.

واشتكت المعارضة من أن فيديس قد عزل المجر عن التيار الأوروبي السائد، وعن الديمقراطية التوافقية والإنصاف والاعتدال.

وراقب أكثر من 200 مراقب دولي الانتخابات في المجر، إلى جانب آلاف المتطوعين من مختلف الأطياف السياسية.