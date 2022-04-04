عمران خان: مصير رئيس الوزراء الباكستاني قيد التصويت في المحكمة العليا

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عمران خان يتفادى تصويتا بحجب الثقة

تقرر المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين مصير عمران خان في رئاسة الوزراء، بعد يوم من الاضطراب السياسي.

ويواجه خان محاولة للإطاحة به من منصبه؛ وفي خطوة أثارت اضطراباً في البلاد، منع أعضاء في حركة الإنصاف الباكستانية (الحزب السياسي الحاكم) إجراء تصويت لحجب الثقة عن خان، قبل أن يحلّوا البرلمان.

وقال خان إن تصويت حجب الثقة كان جزءاً من مؤامرة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة به من السلطة، وهو ما تنفيه واشنطن.

وأثارت خطوة منع التصويت غضب المعارضة لتتقدم بدورها بالتماس إلى المحكمة العليا في البلاد للفصل في دستورية تلك الخطوة.

ومن المتوقع أن تفصل المحكمة في هذا الشأن مع نهاية اليوم الاثنين.

ويعتبَر خان على نطاق واسع مدعوماً من الجيش في الوصول إلى السلطة، لكن هذه الصلة بينه وبين الجيش قد انقطعت، بحسب مراقبين.

وقد اغتنم خصومه السياسيون هذه الفرصة وطالبوا بإجراء تصويت لحجب الثقة بعد إقناع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم بالانضمام إلى جبهتهم.

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وكان حجب الثقة عن خان أمراً متوقعاً حال إجراء تصويت أمس الأحد، وهي الخطوة التي وُصفت بأنها "عملية مدعومة أجنبياً لتغيير نظام".

لكن ما حدث أن تحالفاً برلمانياً مقرباً من رئيس الوزراء تقدّم معلناً عدم دستورية التصويت. وبعد ذلك بوقت قصير أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي -الذي ينتمي إلى حزب خان الحاكم- حلّ البرلمان في خطوة تمهّد لانتخابات مبكرة.

وأثارت الخطوة غضب المعارضة. وفي خطاب تلفزيوني وسلسلة من التغريدات على مدار الليل، دافع خان عن القرار.

وقال خان إن انتقاده للسياسة الأمريكية وغير ذلك من القرارات على صعيد السياسة الخارجية، أثمرت عن محاولة بقيادة أمريكية للإطاحة به من السلطة.

ونفت واشنطن اتهامات خان التي أثارت سخرية المعارضة السياسية في بلاده.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء: "لا صحة لهذه المزاعم. نحترم وندعم العملية الدستورية وسيادة القانون في باكستان".

لكن كثيرين من مؤيدي خان يصدقون ما يقول، بحسب مراسل بي بي سي سيكوندر كرماني.

ورغم تأثُّر شعبيته من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة في الأوساط الباكستانية، لا يزال خان يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على نحو يجعل فُرصه في الفوز بانتخابات مبكرة أفضل من فرصه في الفوز في تصويت برلماني، بحسب مراسل بي بي سي.

مرشح "تغيير"

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وكان يُنظر إلى خان باعتباره مرشح "تغيير" جاءت وعوده ببناء طبقة سياسية جديدة نظيفة الأيدي مواكبة لتطلعات الناخبين الذين كانوا قد يئسوا من السياسيين القدامى.

لكنه في الوقت ذاته كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح المفضّل لدى الجيش - ورغم نفي ذلك من كلا الجانبين- يرى مراقبون أن الجيش كان يتدخل لصالح خان في مواجهة خصومه السياسيين.

أما الآن، فإن مشكلة خان الكبرى بحسب مراقبين هي أنه فقد دعم الجنرالات المسيطرين في باكستان منذ استقلالها عام 1947.

وكان القادة المدنيون الذين يحاولون حلّ مشكلات باكستانية متجذرة يجدون أنفسهم في صدام مع الجيش. ولم يتسنّ لأي من رؤساء وزراء باكستان إكمال مدته ذات الخمس سنوات.

وإلى جانب خسارة دعم الجيش، وجد خان نفسه بلا أصدقاء سياسيين.

ويواجه خان تهمة إقصاء خصومه السياسيين الذين واجه كثيرون منهم عقوبات بالسجن في تُهم تتعلق بالفساد.

وقد اتحد خصوم خان للإطاحة به من السلطة.

وعلى صعيد دول الجوار، لم تتحسن في ظل حكم خان العلاقات بين باكستان والهند التي يشوبها التوتر.

على أن خان يمكنه الإشارة إلى عدد من النجاحات التي تحققت في عهده، ومن ذلك تصنيف باكستان كأفضل دولة في جنوب آسيا على صعيد التصدي لكوفيد، فضلا عن إحراز تقدم في محاربة الفقر في البلاد.

وربما تعدّ إنجازات خان على صعيد خدمات الرعاية الصحية أهم إنجازاته التي قد تساعده في الانتخابات المزمعة في نهاية عام 2023 إنْ لم تُجرى قبل ذلك.

نظام الحكم في باكستان

الحزب الحاكم

حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان الذي تولى منصبه رئيساً للوزراء عام 2018 بعد فوز الحزب في انتخابات عامة سنة 2013. ويعدّ حزب حركة الإنصاف الباكستانية أحد ثلاثة أحزاب رئيسية كبرى في البلاد.

المعارضة

حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، وحزب الشعب الباكستاني - وقد ظل هذان الحزبان مسيطرين على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود حتى استطاع عمران خان تشكيل ائتلاف سياسي في مواجهتهما.

مدة حكم رئيس الوزراء

يخدم رئيس الوزراء في باكستان مدة خمس سنوات. لكن أيا ممن شغلوا هذا المنصب -سواء بالانتخاب أو التعيين- لم يكمل مدته حتى نهايتها.

من هو عمران خان؟

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تخرج خان من جامعة أكسفورد. وبدأت شهرته كلاعب كريكت دولي في سبعينيات القرن الماضي، وقد قاد فريق بلاده للفوز بكأس العالم في هذه اللعبة عام 1992.

وأسس خان حركة إنصاف الباكستانية عام 1996. وفتح أول مستشفى لعلاج السرطان في باكستان، فجمع بذلك بين الأعمال الخيرية والسياسة.