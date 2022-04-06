القرصنة الإلكترونية: شاشات بعض نقاط شحن السيارات الكهربائية في بريطانيا تعرض مواد إباحية إثر قرصنتها

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، ISLAND ECHO التعليق على الصورة، تتميز نقاط الشحن العامة بقدرتها على شحن السيارات بسرعة

عرضت بعض نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية في جزيرة "أيل أوف وايت" البريطانية، محتويات مواقع إباحية على شاشاتها، وذلك بعدما تعرضت للقرصنة.

وأصدرت السلطات المحلية، بيانا اعتذرت فيه، "لأي شخص تعرض للمضايقة، بسبب المحتوى غير المناسب".

وأكدت أنها خصصت عاملين لإصلاح الأعطال، "والتأكد من عدم ظهور المواقع، أو تغطيتها".

ومن المفترض أن تعرض شاشات نقاط الشحن الموقع المخصص للشركة، لكن بسبب عمليات القرصنة، كان يتم تحويل الموقع إلى عنوان آخر، فتظهر على الشاشة عناوين لمواقع إباحية، بدلا من موقع شركة الشحن.

وقالت السلطات المحلية "شعرنا بالحزن، بسبب عرض مواقع لأطراف آخرى على شاشات عرض نقاط الشحن، المخصصة للسيارات الكهربائية، ويبدو أنها تعرضت للقرصنة".

وأضافت أن نقاط الشحن كانت جزءا من شبكة أكبر من نقاط الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية، لكن تم مؤخرا إجراء تعديلات فيها.

وأكدت أيضا أنها على علم بوجود مشكلات في بعض نقاط الشحن التابعة لها، ما يجعل هذه النقاط ليست محلا للثقة.

وختمت السلطات المحلية بيانها مشيرة إلى أنها ستقوم بتغيير هذه النقاط بأخرى جديدة ضمن خطتها المالية، خلال الأشهر القليلة القادمة.

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