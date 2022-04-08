روسيا وأوكرانيا: أكثر من 30 قتيلا في قصف صاروخي لمحطة قطارات شرقي الأراضي الأوكرانية

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Pavlo Kyrylenko التعليق على الصورة، كانت المحطة مزدحمة بالسكان الذين يحاولون المغادرة

قُتل أكثر من 30 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجوم صاروخي روسي على محطة قطار كراماتورسك، حسبما قالت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة في أوكرانيا.وكراماتورسك هي إحدى المحطات الواقعة في أقصى شرق البلاد والتي لا تزال تعمل في أوكرانيا.

وقال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينك، إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت الهجوم في محاولة للوصول إلى القطارات.

وأضاف أن الشرطة وعمال الإنقاذ أفادوا بمقتل أو إصابة عشرات الأشخاص بعد أن أصابت الصواريخ المحطة.وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية إن صاروخين أصابا المحطة.

وكراماتورسك واحدة من النقاط الرئيسية لإجلاء السكان إلى خارج شرق أوكرانيا. وتنشر السلطات المحلية تفاصيل رحلات القطارات التي تغادر المدينة.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تضرب أهدافا مدنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مستشفيات ودور حضانة ومدارس.

لكن روسيا تنفي استهداف المدنيين قائلة إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لمواجهة "القوميين" الأوكرانيين و"النازيين الجدد".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، لبي بي سي إن روسيا شنت بعد "مقاومة شديدة" من الجيش الأوكراني، "عملية هائلة" على المدنيين.