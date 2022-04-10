روسيا وأوكرانيا: طفلان بريطانيان يغنيان أشهر أغاني البيتلز مع تعديل كلماتها لجمع تبرعات لضحايا الحرب

قبل 19 دقيقة

التعليق على الصورة، التلميذان جاكوب وأوليفر يغنيان معا بمدرسة ولفرهاميتون

سجل طفلان بريطانيان أغنية شهيرة لفريق البيتلز بصوتيهما بعد تعديلها بهدف جمع الأموال لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأعاد التلميذان جاكوب وأوليفر بمدرسة ولفرهاميتون في بريطانيا، تسجيل أغنية البيتلز "Let It Be " بعد تعديل بعض كلماتها لتكون مناسبة للحرب الروسية على أوكرانيا.

ويذهب التلميذان، وهما بعمر ثماني سنوات، معا إلى دروس الغناء في المدرسة، واستلهما الأغنية من فريق البيتلز وقررا غناءها بشكل جديد، لجمع 500 جنيه إسترليني لصالح النداء الإنساني الذي أطلاقاه من أجل أوكرانيا.

وحظي التلميذان باهتمام كبير وأتيحت لهما الفرصة لأداء الأغنية ​​باستخدام البيانو الذي كان يخص جون لينون، أحد أعضاء فريق البيتلز والناشط من أجل السلام وتم اغتياله عام 1980.ونجح الطفلان في تكييف كلمات الأغنية التي تعد من بين أشهر ما قدمه فريق البيتلز، لتعكس مأساة الحرب في أوكرانيا ونشرا مقطع فيديو على موقع يوتيوب جذب مئات المشاهدات.وقال الصبي جاكوب، أحد عشاق فريق البيتلز، والذي عزف البيانو أيضا في تسجيل الأغنية، إنها تحمل "نغمة جيدة جدا واعتقدنا أنه يمكننا تغيير الكلمات بها لعمل شيء جديد".

التعليق على الصورة، نجم البيتلز جون لينون وزوجته يوكو أونو

وتتضمن كلمات الطفلين الجديدة في الأغنية العبارة التالية: "عائلات تشتت، كسيرة القلوب، أطفال يبكون في الشارع ... يجب أن يكون هناك رد، فلا تهتموا (نحن معكم).وأضاف جاكوب: "أردنا مساعدة الأطفال المتضررين من الحرب".ووصلت أخبار جهود جمع التبرعات إلى متحف "بيتلز ستوري" في ليفربول، الذي استجاب من خلال تقديم تذاكر للأولاد وفرصة لأداء أغنيتهم ​​على بيانو خاص بجون لينون.وأعربت إيما والدة جاكوب عن "فخرها الشديد" بما فعله ابنها.