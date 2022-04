روسيا وأوكرانيا: طفلان بريطانيان يغنيان أشهر أغاني البيتلز مع تعديل كلماتها لجمع تبرعات لضحايا الحرب

قبل 19 دقيقة

وأعاد التلميذان جاكوب وأوليفر بمدرسة ولفرهاميتون في بريطانيا، تسجيل أغنية البيتلز "Let It Be " بعد تعديل بعض كلماتها لتكون مناسبة للحرب الروسية على أوكرانيا.