إصابة 13 شخصاً في حادث إطلاق نار داخل محطة لمترو الأنفاق في نيويورك

12 أبريل/ نيسان 2022، 14:54 GMT جدّد في قبل 29 دقيقة

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جرح 13 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة بالرصاص، في حادث وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالاً عاجلاً من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

من جانبها، قالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

وتظهر الصور المأخوذة من مكان الحادث ركاباً مغطيين بالدماء على أرضية المحطة. وأكد المسعفون الذين كانوا أول من وصلوا إلى مكان الحادث على وجود 13 جريحاً.

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ولا يزال المسلح المشتبه به طليقاً، وقد وصف بأنه رجل يرتدي صدرية برتقالية كالتي يرتديها عمال البناء، وقناعاً مضاداً للغاز. ويعتقد بأنه فر من مكان الحادث. ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.

ودعا متحدث باسم عمدة نيويورك إريك أدامز مواطني المدينة إلى "الابتعاد عن المنطقة من أجل سلامتهم ولكي يتمكن المسعفون والشرطة من مساعدة المحتاجين والتحقيق في الحادث.

وتفيد الأنباء بتأخر مواعيد أربعة قطارات على الأقل في الاتجاهين.

وقالت مصادر الشرطة إن المشتبه به فتح النار من رصيف محطة القطار وألقى بقنبلة دخان داخل القطار العامل على خط "آر" الذي كان قد توقف لتوه في المحطة.

وقالت الإطفائية في نيويورك لبي بي سي إنها تلقت اتصالاً في البداية حول وجود دخان في محطة مترو الأنفاق.

لكن المسؤولين وصلوا ليجدوا عدداً من الأشخاص المصابين بالرصاص.

وقالت الشرطة إنه لا وجود لعبوات ناسفة نشطة داخل المحطة الآن.

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جاء الحادث بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إجراءات جديدة للحد من حيازة الأسلحة، وزيادة القيود المفروضة على ما يطلق عليه "الأسلحة الخفية"، وهي الأسلحة التي يصعب تقفي أثرها والتي يمكن تجميعها في المنزل.

يُذكر أن المدن الأمريكية شهدت خلال العامين الماضيين حوادث متزايدة مقلقة للعنف باستخدام السلاح.