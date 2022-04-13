غزو روسيا لأوكرانيا: جو بايدن يتهم فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية"

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، EPA

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا.

وجاءت اتهامات بايدن لبوتين في تصريحات خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا، أعلن فيه عن تدابير سريعة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن قدرة الأمريكيين على دفع ثمن البنزين يجب ألا تتوقف على ما إذا كان "ديكتاتور (بوتين) يعلن الحرب ويرتكب إبادة جماعية" في النصف الآخر من العالم، على حد تعبيره.

وعزز بايدن من اتهاماته، وقال إن بوتين كان يحاول القضاء على فكرة أن يكون المرء أوكرانيا، مشبها الوضع بأنه "إبادة جماعية".

وسبق أن اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا، بعد مقتل مئات المدنيين في بوتشا ومدن أخرى. ورغم وجود أدلة، تنفي روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عن قلقها بشأن تقارير غير مؤكدة عن استخدام مواد كيمياوية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

صدر الصورة، EPA

وقالت الهيئة الدولية للرقابة على الأسلحة الكيمياوية إنها تراقب الوضع عن كثب.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وكشفت وحدة تابعة للجيش الأوكراني تدافع عن ماريوبول يوم الاثنين أن طائرة مسيرة روسية أسقطت مادة سامة على جنود ومدنيين أوكرانيين، مما تسبب في إصابتهم بأمراض، لكنها لم تسفر عن وقوع وفيات.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هذه التقارير وأكد أنه ليس في وضع يسمح له بتأكيد ما إذا كان هناك استخدام للأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا. لكنه قال إن الولايات المتحدة تلقت معلومات موثوقة بأن القوات الروسية قد تستخدم الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيمياوية أخرى.

ولم يصدر أي تعليق من موسكو على هذه الأنباء.

وبخصوص المفاوضات الجارية حاليا، نفت أوكرانيا مزاعم الرئيس الروسي بأنها أخرجت محادثات السلام عن مسارها بتغيير مطالبها.

واتهم ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، بوتين بممارسة الضغط على أوكرانيا من خلال تصريحاته العلنية حول المفاوضات.

وقال بودولياك إن المفاوضات كانت صعبة للغاية، لكنها مستمرة، حيث تبحث كييف عن ضمانات أمنية خارجية.

وكان بوتين في شدد في وقت سابق على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تتحقق جميع أهدافها.

وقال إن الهدف من العملية العسكرية هو مساعدة سكان منطقة دونباس الأوكرانية. وقد تسبب الغزو في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، مع ادعاءات عديدة بارتكاب القوات الروسية "جرائم حرب".