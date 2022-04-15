فيروس كورونا: اشتباكات في شنغهاي جراء عمليات إخلاء خلال الإغلاق العام للحد من انتشار كوفيد 19

قبل 23 دقيقة

التعليق على الصورة، الشرطة في شنغهاي تتعامل مع أحد المحتجين

انتشر فيديو عن اشتباكات بين الشرطة وأشخاص أُجبروا على مغادرة منازلهم في شنغهاي، مع دخول المدينة الأسبوع الثالث من الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تحويل بعض المجمعات السكنية إلى مراكز للحجر صحي.

وبات الملايين محاصرين في منازلهم في وقت تحاول فيه شنغهاي احتواء تفشٍ جديد للفيروس. ويوضع كل من تظهر نتيجة فحوصه أنه مصاب بكوفيد 19 في الحجر الصحي.

ولكن مع وجود أكثر من 20 ألف حالة جديدة يوميًا، تجد السلطات صعوبة في إيجاد مساحة كافية لهم في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي.

وقد حولت المدينة في الأسابيع الأخيرة قاعات العرض والمدارس إلى مراكز للحجر الصحي، وأنشأت مستشفيات مؤقتة.

ويقول مراسلون إن انخفاض عدد الحالات الخطيرة في شنغهاي دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان الإغلاق ضروريًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، لجأ العديد من السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من القيود ونقص الإمدادات الغذائية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تتعرض إمدادات الغذاء في شنغهاي لضغوط كبيرة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

ويتعين على الناس طلب الطعام والماء وانتظار الإمدادات الحكومية للخضروات واللحوم والبيض، ويقول محللون إن الكثير من الإمدادات تنفد.

وأدى تمديد الإغلاق إلى ضغط كبير على خدمات التوصيل ومواقع متاجر البقالة وعلى توزيع الإمدادات الحكومية.

وقد تضطر أجزاء من قطاع التصنيع الصيني إلى الإغلاق قريبًا، مؤقتًا على الأقل، لأن الشركات لا تستطيع الحصول على المكونات الأساسية من شنغهاي.

وقال هي شياو بينغ، رئيس شركة تصنيع السيارات الكهربائية شياو بينغ، إنه إذا لم يبدأ العمل مرة أخرى في شنغهاي خلال شهر مايو/أيار، فمن المحتمل أن تتوقف جميع مصانع السيارات في جميع أنحاء البلاد عن العمل.

والصين واحدة من آخر الدول المتبقية التي لا تزال ملتزمة بالقضاء على كوفيد، على عكس معظم دول العالم التي تحاول التعايش مع الفيروس.

لكن سياسة القضاء على كوفيد تعرضت لضغوط في الأسابيع الأخيرة مع انتشار متغير أوميكرون.

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