غزو روسيا لأوكرانيا: موسكو تعلن "استسلام" قوات أوكرانية في ماريوبول

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، آلية مصفحة روسية قرب مصنع "أزوفتسال" في مرفأ ماريوبول

أعلنت روسيا استسلام أكثر من ألف عنصر من القوات البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة، لكن أوكرانيا نفت صحة هذه التقارير.

وقال نائب عمدة المدينة سيرغي أورلوف لبي بي سي إن القوات الأوكرانية لا تزال تقاتل في المدينة.

وقالت أوكرانيا إن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا في ماريوبول.

ويبدو أن القتال مستمر حول مصنع الحديد والصلب العملاق "أزوفستال" في مرفأ ماريوبول، في واحدة من منطقتين غير خاضعتين لسيطرة الروس.

وبثّت القناة الروسية مشاهد قالت إنها تظهر استسلام قوات البحرية الأوكرانية عند مصنع الحديد.

لكن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني شدّد على أنّ قوات البحرية، قامت بعملية اختراق للتواصل مع قوات كتيبة "آزوف" في جيب آخر.

ونقل مراسلو وكالة رويترز مشاهدتهم النيران تتصاعد من مصنع "أزوفستال"، في وقت باكر من يوم الأربعاء، حيث تتحصن قوات البحرية التابعة للّواء 36 منذ أسابيع.

وتعتبر ماريوبول بوابة رئيسية وهدف مهم لروسيا، سعياً منها لإنشاء طريق بري إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها عام 2014.

وركزت القوات الروسية هجومها المدمّر على ماريوبول. وقالت القوات الأوكرانية الموجودة في المدينة إن الذخيرة بدأت تنفد.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية إن الغارات الجوية الروسية على ماريوبول مستمرة، وإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المدينة وقعت بأكملها تحت سيطرة الروس.