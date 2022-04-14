روسيا وأوكرانيا: وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق السفينة الحربية "موسكفا"

14 أبريل/ نيسان 2022، 21:16 GMT جدّد في قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، MAX DELANY/AFP التعليق على الصورة، السفينة الحربية موسكفا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية غرق السفينة الحربية "موسكفا"، وسط تضارب بشأن ملابسات الحادث الذي تعرضت له قبل غرقها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها أصابت السفينة بصواريخ، لكن السلطات الروسية قالت إنها تعرض لأضرار بالغة بعد "حريق وانفجار".

وغرقت السفينة لدى سحبها إلى أحد الموانئ وسط طقس عاصف.

وكان طاقم موسكفا يتألف من 510 عنصراً من البحرية الروسية. وقادت السفينة الأسطول الروسي في غزو أوكرانيا، مما جعلها رمزا وهدفا عسكريا.

وبحسب الرواية الروسية، فإن حريقا نشب على متن السفينة أدى إلى انفجار ذخيرة.

ولم تعلن السلطات الروسية عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث، ولكنها أكدت فتح تحقيق للوقوف على ملابساته.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة كان قد غادرها بالكامل بعد وقوع الحادث وقبل غرقها.