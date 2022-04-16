ارتفاع عدد قتلى العاصفة ميغي في الفلبين إلى 167

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، As You Wish Photography التعليق على الصورة، دفن انهيار أرضي السكان وأزال منازل في قرية بالقرب من مدينة بايباي

لقى ما لا يقل عن 167 شخصا مصرعهم فى الانهيارات الأرضية والفيضانات، بعد أن اجتاحت العاصفة الاستوائية ميغي الفلبين يوم الأحد الماضى.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن 110 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتضرر 1.9 مليون آخرين.

ولحقت أضرار بالغة بالقرى المحيطة بمدينة بايباي في إقليم ليتي وسط البلاد، مع حدوث انهيارات جليدية من فوق التلال وفيضان الأنهار.

وفي إحدى القرى، جرفت المياه حوالى 80 في المئة من المنازل.

كما أفادت الوكالة بسقوط قتلى في منطقة دافاو الجنوبية ومينداناو وإقليم نيغروس الشرقيين بوسط البلاد.

وفر الكثير من الناس من منازلهم إلى الملاجئ أو الأراضي المرتفعة عندما ضربت العاصفة ميغي، المعروفة محليًا باسم أغاتون، الأرخبيل مع رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رجل يحمل طفلاً على كتفه أثناء سيرهما في طريق غمرته المياه في مقاطعة كابيز، بمساعدة رجال الإنقاذ

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عملية إنقاذ أخرى في منطقة بانيتان في جزيرة باناي في شرق البلاد

وتُظهر الصور التي نشرها خفر السواحل الفلبيني رجال الإنقاذ وهم يحملون الجرحى على نقالات عبر المياه التي يصل ارتفاعها إلى مستوى الصدر، وينقلون الناجين على قوارب مطاطية صغيرة في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتسببت الأمطار في عرقلة جهود الإنقاذ، على الرغم من هدوء الأحوال الجوية يوم الثلاثاء.

كانت ميغي أول عاصفة من هذا النوع تضرب الفلبين هذا العام، بينما يشهد البلاد عادة ما معدله 20 عاصفة كل عام.

يأتي ذلك بعد حوالي أربعة أشهر من تدمير إعصار راي القوي العديد من الجزر الجنوبية الشرقية في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 375 شخصًا وتضرر حوالى 500 ألف شخص آخرين.

وكانت راي أسوأ عاصفة تضرب الفلبين في ذلك العام. وقال الخبراء إن قوتها تسارعت أكثر بكثير مما كان متوقعًا.

وقالت ماريسا ميغيل كانو، مسؤولة الإعلام في مدينة بايباي، لوكالة فرانس بريس: "من المفترض أن نكون الآن في الموسم الجاف، لكن ربما يكون تغير المناخ قد قلب ذلك".

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان أدى إلى زيادة كثافة وقوة العواصف الاستوائية.