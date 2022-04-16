العالم في أسبوع: عودة الجماهير لحضور السباقات وفيل سومطري صغير من أبرز الصور
رواد السباق يحتفلون بالرهانات الفائزة، خلال حدث لمدة ثلاثة أيام في مضمار آينتري بمدينة ليفربول بانجلترا، حيث تجمع أكثر من 150 ألف متفرج لمشاهدة السباقات، بما في ذلك سباق غراند ناشيونال للخيول الشهير عالميًا. شهد هذا العام عودة المتفرجين إلى سباق الحواجز الشعبي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد إلغاء الحدث السنوي في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد، ثم استئنافه العام الماضي خلف أبواب مغلقة.
دي جي خالد يكشف عن نجمته في ممشى المشاهير في هوليوود في لوس أنجيليس.
أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بصوتيهما في لو توكيه بشمال البلاد، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. بعد الفرز، تم الإعلان عن فوز ماكرون بالمركز الأول، وفوز منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بالمركز الثاني. وسوف يخوض الإثنان جولة ثانية فاصلة الشهر الحالي.
مصلون ينتمون إلى جماعة لوس غيتانوس الأخوية ينتظرون داخل كنيسة في روندا بإسبانيا، للمشاركة في موكب أحد الشعانين التقليدي، والذي تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا.
امرأة تبكي لدى ركوبها حافلة لتغادر منزلها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بينما تكثف القوات الروسية حملتها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية. يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه روسيا تركيزها الحربي إلى الجزء الشرقي من البلاد، حيث تحركت القوات بعيدًا عن العاصمة كييف ودُفعت إلى منطقة دونباس.
امرأة تقف عند باب منزلها بعد أن سببت الأمطار الغزيرة في جنوب إفريقيا أضرارا كارثية، في منطقة كواندنجيزي بمدينة ديربان. تم الإعلان عن حالة كارثة في المنطقة بعد أن شهدت بعض الأماكن أمطارا - يفترض أن تسقط على مدار شهور - سقطت في يوم واحد، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية المحلية.
سكوتي شيفلر يحتفل بفوزه مع زوجته ميريديث، خلال الجولة الأخيرة من بطولة الماسترز الأمريكية في نادي أوغوستا الوطني للغولف في جورجيا.
الممثل كولين فيرث في صورة سيلفي مع إحدى المعجبات، خلال العرض الأول لفيلمه الأخير (عملية اللحم المفروم) في لندن.
امرأة معجبة بزخارف على شكل بيض يبلغ ارتفاعه مترين في مدينة كوبريفنيكا، كرواتيا. إنها جزء من مشروع بدأ قبل 15 عامًا، ويتضمن قيام رسامين بتزيين البيض الذي يتم إرساله بعد ذلك إلى المدن في جميع أنحاء البلاد، وكذلك إلى الخارج، لعرضه في الساحات العامة للاحتفال بعيد الفصح.
فيل سومطري يبلغ من العمر شهرا واحدا، يُدعى لانانغ، يلعب مع أمه في حديقة حيوان بالي في إندونيسيا. لانانغ هو أول فيل سومطري - وهو نوع يعتبره الصندوق العالمي للحياة البرية "مهددًا بشدة بالانقراض" - يولد في حديقة حيوان بالي.