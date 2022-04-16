الرفق بالحيوان: اعتقال أمريكي جمّد عشرات الحيوانات وهي حية

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، MOHAVE COUNTY SHERIFF’S OFFICE

اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية رجلاً بعد أن عُثر في ثلاجته على 183جثة مجمدة لحيوانات، من بينها كلاب وقطط وطيور.

واعترف الرجل واسمه مايكل باتريك تورلاند، 43 عاماً، من أريزونا بتجميد بعض الحيوانات بينما كانت لا تزال حية، بحسب ما قالت شرطة مقاطعة موهيف.

وقد وجه الاتهام إليه بارتكاب 94 جريمة تتعلق بمعاملة الحيوانات بوحشية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الصور التي التقطت في المكان "كانت مقززة للغاية ومفجعة".

وقالت لبي بي سي: "بصفتي محبة للحيوانات كنت أبكي لمجرد النظر إليها"، مضيفة أن الصور كانت قاسية جداً بحيث يتعذر نشرها.

وتبحث السلطات الآن عن زوجة تورلاند، بروكلين بك.

جاء القبض على الرجل بعد أن تلقت الشرطة معلومة من امرأة أبلغت الشرطة أنها تركت عددا من الأفاعيأفاع مع تورلاند لتربيتها، لكنه اختفى بعد بضعة أشهر ولم تتمكن من استعادتها.

وأبلغت المرأة الشرطة بأنها تلقت اتصالاً من صاحب العقار بعد أن انتقل تورلاند وزوجته من منزلهما في غولدن فالي.

وقالت إنه عندما جاء صاحب العقار لتنظيف الشقة، عثر على مجمدة مليئة بالحيوانات الميتة داخل مرآب السيارات، من بينها بعض الأفاعي.

وعثر أفراد الشرطة على جثث لكلاب وسلاحف وسحالي وطيور وأفاعي وفئران وجرذان وأرانب بين الحيوانات المتجمدة.

وبعد ذلك بعشرة أيام، تلقت الشرطة تقارير تفيد بأن تورلاند عاد إلى المنزل، فقبضت عليه.