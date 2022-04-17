طالبو اللجوء: كبير أساقفة كانتربيري يقول إن خطة إرسالهم إلى رواندا هي نقيض طبيعة الرب

جوزيف لي

بي بي سي نيوز

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، كبير الأساقفة يحمل صليباً خشبياً في بداية احتفاله بالأسبوع المقدس.

يعتزم كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي التأكيد في عظته بمناسبة عيد الفصح على أن خطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا هي "نقيض طبيعة الله".

وسيقول ويلبي إن قيامة المسيح ليست الوقت المناسب لـ "التعاقد من الباطن حول مسؤولياتنا".

وسيدعو أيضاً إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وسيتحدث عن قلقه إزاء أزمة تكاليف المعيشة.

وتقول الحكومة إن التغيير ضروري لحماية أرواح الناس من مهربي البشر.

وبموجب الخطة التي ستتكلف 120 مليون جنيه استرليني- والتي أعلنت هذا الأسبوع- فإن الأشخاص الذين اعتبروا بأنهم دخلوا المملكة المتحدة بصورة غير شرعية سيتم نقلهم جواً إلى رواندا في شرقي أفريقيا، حيث سيسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة.

ولقد واجهت الخطة معارضة واسعة. وطالبت أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة من جماعات الناشطين في هذا المجال الوزراء بإلغاء ما وصفته بالسياسة "الوحشية". وانتُقدت الخطة كذلك من قبل أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم.

وسيقول ويلبي، في عظته التي سيلقيها في وقت لاحق في كاثدرائية كانتربيري، إن هناك "أسئلة أخلاقية جدية حول إرسال طالبي اللجوء إلى خارج البلاد".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وسيقول إن "التفاصيل هي للسياسة. أما المبدأ فعليه أن يصمد أمام حكم الرب، ولا يمكنه ذلك".

وسيضيف قائلاً: "ولا يمكنه أن يحمل ثقل مسؤوليتنا الوطنية كبلد تشكل بالقيم المسيحية، لأن تصدير مسؤولياتنا، حتى لدولة تسعى إلى الخير مثل رواندا، هو نقيض طبيعة الرب، الذي تحمل بنفسه المسؤولية عن أخطائنا".

وقد دافعت الحكومة عن الخطة في مواجهة انتقادات كبير الأساقفة، قائلة إن المملكة المتحدة لديها "تاريخ مشرف" في دعم المحتاجين كما أن برامج إعادة التوطين وفرت "مسارات آمنة وقانونية لمستقبل أفضل" لمئات الآلاف من الأشخاص.

وقال متحدث باسم الحكومة: "لكن، العالم يواجه أزمة هجرة عالمية على نطاق غير مسبوق والتغيير مطلوب لمنع مهربي البشر الأشرار من تعريض حياة الناس للخطر ومن أجل إصلاح نظام اللجوء العالمي المعطوب".

وقالت وزارة الداخلية إن رواندا "بلد آمن ومستقر" وستعالج الطلبات بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية".

واتضح الجمعة أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل اضطرت إلى تولي المسؤولية الشخصية عن الخطة، من خلال إصدار "توجيه وزاري" نادر وسط مخاوف من المسؤولين حيال عدم معرفة تكاليف الخطة بشكل دقيق وبالتالي لم تستطع الوزارة أن تقول ما إذا كانت الخطة مجدية ماليا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأمير تشارلز مثل الملكة في قداس هذا العام الذي أقيم الخميس الذي سبق الجمعة العظيمة.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي تصدر فيها الوزارة مثل هذا التوجيه الوزاري خلال الثلاثين عاماً الماضية.

وقالت اتحادات موظفي الحكومة إن السياسة المتعلقة بالخطة "غير إنسانية" لكن المسؤولين سيكون عليهم إما تطبيقها أو المغادرة.

وسيتطرق كبير الأساقفة في عظته أيضاً إلى "أكبر أزمة عرفناها في تكاليف المعيشة"، قائلاً إن الأسر في عموم البلاد "تستيقظ على بيوت باردة وأمعاء خاوية".

وسيقول إن الكفاح من أجل دفع تكاليف ضروريات الحياة هو أول ما يخطر ببالهم كل يوم وهم يشعرون بأنهم "غارقون تحت الضغوط".

وسيضيف كبير الأساقفة قائلاً أن الآخرين الذين فقدوا أحباءهم في الجائحة يصارعون بـ "شعور عميق ومتواصل بالضياع"، بمن في ذلك الذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم على النحو الذي يليق بهم.

وفي رسالة منفصلة بمناسبة عيد الفصح، أكد أمير ويلز على معاناة "ضحايا الصراع من الأبرياء".