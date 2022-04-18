روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت هجوما واسعا في الدونباس شرقي البلاد

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إن روسيا بدأت هجوما واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال زيلينسكي على تطبيق تلغرام "يمكننا الآن أن نؤكد أن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي كانت تستعد لها منذ فترة طويلة. جزء كبير من الجيش الروسي مكرس الآن لهذا الهجوم".

وأضاف "بغض النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل. سندافع عن أنفسنا".

وقال رئيس الأركان الأوكراني إن الهجوم على نهر دونباس يمثل بداية "المرحلة الثانية" من الحرب.

وأشار إلى أن القوات الروسية حاولت اختراق خط الجبهة بالكامل تقريبا في منطقة دونيتسك ولوهانسك وخاركيف.