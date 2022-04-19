جنديان مخموران يقتلان 15 شخصا في حادثين منفصلين بالكونغو

قبل 14 دقيقة

قتل جنديان 15 شخصًا في هجومين منفصلين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان جميع الضحايا تقريبا من المدنيين. ويأتي ذلك، بعد إصابة ستة أشخاص جراء إلقاء جنود قنبلة يدوية على حشد أثناء محاولتهم تنفيذ عملية اعتقال.

وقال مسؤول في إقليم جنوب كيفو إن "جنديا مخمورا على متن قارب في بحيرة تنجانيقا قتل ثمانية ركاب بينهم أطفال قبل اعتقاله".

وقتل جندي آخر ، الأحد ، عقيدًا وحارسه الشخصي وخمسة مدنيين في مقاطعة إيتوري. وقُتل الجندي مطلق النار ويعتقد أنه كان مخمورا أيضا برصاص زميل له أثناء فراره.

ولأكثر من عقدين من الزمن، عانى السكان في جميع أنحاء شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من هجمات متكررة من قبل عشرات الجماعات المسلحة.

وقال الرئيس فيليكس تشيسكيدي إن "إنهاء العنف يمثل أولوية قصوى لحكومته".

وفُرضت حالة حصار على مقاطعتين منذ قرابة عام.