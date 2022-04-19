نقص العملات الأجنبية في إثيوبيا يحرم بطلاً أوليمبيا من مكافأته

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، office of the president

قال البطل الأوليمبي الإثيوبي، سليمان باريغا، إنه لم يتسلم بعد سيارة وعدت بها السلطات بعد فوزه بالميدالية الذهبية الوحيدة للبلاد في أوليمبياد طوكيو 2020.

وكان باريغاقد فاجأ بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي، الأوغندي جوشوا تشيبتيغي، ليفوز بسباق 10000 متر في زمن 27 دقيقة و 43.22 ثانية.

وقال وزير الدولة بوزارة الرياضة الإثيوبية، ميسفين شيرينيت، لبي بي سي إن السيارة التي وٌعد بها باريغا لم يتم تسليمها بسبب نقص العملة الأجنبية.

والتقطت صورة للفائز بالميدالية الذهبية في أغسطس/ آب وهو يتسلم مفتاح سيارة من رئيسة إثيوبيا " سهلورق زودي".

لكن الوزير قال إن "السيارة التي ظهرت في الحفل كانت السيارة الموعودة، وليست السيارة التي كان سيحصل عليها".

ودمرت الحرب الأهلية في شمال إثيوبيا اقتصاد البلاد، وتركت مئات الآلاف من الأشخاص على شفا المجاعة.

وقال باريغا إنه يتفهم الصعوبات التي تواجهها الحكومة، والبيروقراطية التي ينطوي عليها شراء السيارة.

وأضاف "تستغرق العملية وقتا طويلا. واجه الرياضيون السابقون نفس الشيء. على الرغم من تأخري لفترة أطول، إلا أنني لم أتقدم بشكوى".

ووافقت السلطات على منحه ما يعادل سعر السيارة بالعملة المحلية، حوالي 2.8 مليون بير إثيوبي (54000 دولار).