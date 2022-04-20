الأمير هاري: ملكة بريطانيا "تلقى الرعاية المناسبة"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الأمير هاري بريطانيا مع زوجته منذ التنازل عن المهام الملكية

قال دوق ساسيكس إن ملكة بريطانيا "في حالة جيدة"، مؤكدا أنها تلقى "الرعاية المناسبة".

وزار دوق ودوقة ساسيكس الملكة أثناء توجههما لحضور دورة إنفيكتوس للألعاب الخاصة في هولندا الأسبوع الماضي.

وأكد، أثناء مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، إن تلك الزيارة سمحت له بالاطمئنان على أن الملكة 95 عاما، "محاطة بالأشخاص المناسبين".

وأضاف، أثناء الحديث إلى برنامج "توداي" على شبكة تلفزيون إن بي سي الأمريكية، أنه "كان من الرائع حقا أن ألتقي بها".

وأثناء تلك المقابلة، التي أُجريت معه في لاهاي بهولندا، وصف الدوق الولايات المتحدة بأنها "وطنه الحالي" حيث لقي هناك "ترحيبا بأذرع مفتوحة".

وعن زيارته للملكة إليزابيث، التي لم يعلن عنها مسبقا، قال الأمير هاري: "كان من الرائع أن أكون في صحبتها وأن أراها وهي بحالة جيدة".

وأضاف: "دائما ما تتحلى بخفة الظل معي بينما أتأكد من أنها مصونة، وأن حولها الأشخاص المناسبين".

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وأثناء هذه الزيارة، التي يقوم بها الأمير هاري إلى بريطانيا مع زوجته ميغان للمرة الأولى منذ أن تنازلا عن مهامهما الملكية في أوائل 2020، التقى دوق ساسيكس والده الأمير تشارلز في قصر ويندسور.

ولم يحضر الأمير، 37 عاما، قداس إحياء ذكرى جده، دوق إدنبره، في لندن الشهر الماضي.

كما تستمر إجراءات دعوى قضائية رفعها ضد الحكومة البريطانية بشأن توفير الشرطة البريطانية الحماية له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

واضطرت ملكة بريطانيا (95 عاما) إلى الغياب عن مناسبات هامة في الأسابيع القليلة الماضية - بما في ذلك قداس الأحد التقليدي لعيد الفصح - بعد أن تردد حديث عن أنها تعاني من مشكلات في الحركة.

ويقوم الأمير هاري بجولة في أوروبا بصفته الراعي الخاص لدورة إنفكتوس للألعاب التي يشارك فيها 500 من العسكريين والمحاربين القدامى المرضى والمصابين من 20 دولة يتنافسون لمدة أسبوع في مسابقة رياضية لذوي الإعاقة.

وتستهدف هذه المسابقة، التي أسسها وأطلقها دوق ساسيكس، مساعدة النساء والرجال المرضى والمصابين أثناء الخدمة العسكرية على التعافي، ودعمهم، وإعادة تأهيلهم، علاوة على نشر فهم أكبر لمشكلات هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يكون بصحبة الأمير هاري في تلك المسابقة طاقم تصوير فني لإنتاج مسلسل لصالح شبكة نيتفليكس للترفيه يحمل اسم "هارت أو إنفيكتوس" أو "قلب إنفيكتوس".