أفغانستان تحت حكم طالبان: سقوط عشرات الضحايا في انفجار بأحد المساجد في قندوز شمالي البلاد

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هزّ انفجار مسجدا في مدينة قندوز شمالي أفغانستان بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، متسببا في سقوط عشرات الضحايا

وقال قائد ولاية قندوز قاري بدري لوكالة رويترز للأنباء إن 20 شخصا لقوا مصرعهم أو أصيبوا في التفجير الذي استهدف مسجدا للسُنّة.

من جهته ذكر المتحدث باسم شرطة الولاية عبيد الله عبيدي لوكالة فرانس برس أن الانفجار استهدف مسجد مولوي اسكندر شمال مدينة قندوز، مشيرا إلى أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة الانفجار أو أعداد الضحايا بشكل دقيق.

لكن ممرضة في مستشفى محلي قريب أكدت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنه تم استقبال ما بين 30 إلى 40 مصابا في الانفجار.

وأفادت تقارير بأن انفجارا آخر وقع في العاصمة كابل اليوم الجمعة.

ولم يُكشف حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء الانفجار الذي يأتي بعد يوم واحد من تبني تنظيم الدولة الإسلامية تفجيرات دامية وقعت يوم أمس. ووقع واحد من تلك الانفجارات في مدينة قندوز، في حين استهدف تفجير آخر آخر مسجدا للشيعة في مدينة مزار شريف شمالي البلاد.

وأسفر انفجارا أمس عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت سلطات طالبان في وقت سابق اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على "العقل المدبر" الذي يقف وراء تفجير يوم أمس في مزار شريف.

تهديد تنظيم الدولة

ومنذ أن سيطر مقاتلو طالبان على أفغانستان العام الماضي بعد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الهجمات والتفجيرات في أماكن مختلفة من البلاد.

ويتمركز فرع التنظيم المتشدد في أفغانستان والذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية في خراسان"، في إقليم نانغهار شرقي البلاد، بالقُرب من طرق تهريب المخدرات والبشر إلى باكستان.