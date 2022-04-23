مايك تايسون: بطل الملاكمة السابق يضرب راكبا "بعد قذفه بقنينة مياه" على متن طائرة

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سدد ملاكم الوزن الثقيل السابق، مايك تايسون، لكمات إلى أحد ركاب طائرة كان على متنها بعد أن "قذفه بزجاجة مياه"، وفقا لمتحدث باسم بطل الملاكمة السابق.

وأظهر فيديو التقط على متن الطائرة تايسون وهو يلتفت إلى الخلف مستندا على مقعده وموجها لكمات متكررة لشخص غير معروف يجلس خلفه.

وأكد متحدث باسم أسطورة الوزن الثقيل في الملاكمة أن هذه الواقعة جاءت نتيجة تعرض تايسون "لمضايقات من راكب عدواني".

وقد استدعيت الشرطة التي احتجزت تايسون والشخص الآخر لفترة قصيرة.

وتلقى شخص العلاج في مطار سان فرانسيسكو الدولي من إصابات طفيفة لا تشكل خطرا على الحياة.

وقال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو في بيان صدر في هذا الشأن: "هذا الشخص أدلى بالحد الأدنى من التفاصيل عن الواقعة ورفض إظهار المزيد من التعاون من أجل تحقيقات الشرطة".

وأضاف: "أُخلي سبيل الشخصين حتى إجراء المزيد من التحقيقات".

ووقع الحادث على متن طائرة في رحلة جوية تابعة لشركة جيتبلو ليل الأربعاء الماضي قبيل مغادرتها مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى فلوريدا.

ولا يظهر الفيديو، الذي نشره موقع تي إم زد، المشاجرة كاملة، كما لم تظهر زجاجة المياه في المقطع المنشور.

وقال الموقع الإلكتروني إن تايسون في البداية وافق على التقاط صورة مع الراكب، لكن الرجل استمر في مضايقة بطل الملاكمة السابق رغم أن الأخير طلب منه أن "يهدأ".

وكان في مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه تايسون وهو يضرب راكبا معه على متن الطائرة، صوت يقول "يا مايك، مايك"، وهو على ما يبدو لشخص كان يحاول تهدئته، بينما يحاول شخص آخر أن يدفع البطل السابق بعيدا عن الراكب الذي تلقى عدة لكمات.

كما أظهر الفيديو جبهة الراكب الذي تعرض للهجوم من جانب تايسون، والتي بدت ملطخة بالدماء.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنه "علم بوجود فيديو قد يكون التقط للواقعة". كما أُرسل تصوير للحادث إلى مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو المسؤول عن التحقيق بموجب السلطة القضائية التي يمتلكها.

وليس العنف خارج حلبة الملاكمة بغريب على أسطورة الملاكمة مايك تايسون.

ففي عام 1992، أدانت محكمة أمريكية تايسون بالاغتصاب وسُجن لثلاث سنوات. وفي عام 1997، استبعد تايسون من مباراة بعد أن عض جزء من أذن منافسه في ذلك اللقاء.

وفي عام 1998، لم يتقدم تايسون بطعن في جنحة اعتداء رفعت ضده بعد حادث سيارة في ولاية ميريلاند.

ومنذ فبراير/ شباط 2021، تم الإبلاغ عن 7000 حادث تضمنت مخالفة ركاب الطائرات للقوانين والقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.