روسيا وأوكرانيا: قتلى في هجمات صاروخية أصابت مبنى سكني في أوديسا

23 أبريل/ نيسان 2022، 18:11 GMT جدّد في قبل 3 دقيقة

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أعلنت روسيا شن ضربات صاروخية في أوديسا التي تعرف بلؤلؤة البحر الأسود جنوب غربي أوكرانيا.

ونشرت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تويتر لقطات تقول إنها تظهر عملية الإنقاذ بعد هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في أوديسا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن سقطت عدة صواريخ على المدينة الساحلية.

وتم تعطيل قاعدة لوجستية أوكرانية في مطار عسكري بالقرب من أوديسا ، وفقًا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية التي نقلتها وكالة "تاس" للأنباء.

وقالت إنه تم استخدام صواريخ عالية الدقة.

ولم تشر الوكالة إلى هجوم على مبنى سكني، ونفت موسكو في السابق استهداف المدنيين عمدا.

ويتوقع أن تكون ثالث أكبرمدن أوكرانيا الهدف التالي للقوات الروسية، فقد بدأت القوات البحرية في قصف ضواحي أوديسا، كجزء من جهود عدم السماح بوجود أوكراني على البحر الأسود.

"من بدأ هذه الحرب قادر على إنهائها"

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ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المؤتمر الصحفي الذي يواصل عقده في كييف إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب سيكون قادرًا على إنهائها".

وأضاف أنه "لا يخشى لقاء" بوتين إذا كان ذلك يعني التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أنه "قضى" على جنرالين روسيين آخرين خلال القتال في منطقة خيرسون جنوب شرق البلاد.

وبحسب تحديث استخباراتي لوزارة الدفاع الأوكرانية، فإن جنرالًا ثالثًا من جيش السلاح المشترك الـ49، أصيب بجروح خطيرة ، ودُمر مركز قيادة متنقل.

ويقول خبراء غربيون إن عددً الجنرالات الروس الذين قُتلوا في المعارك في أوكرانيا أكثر من أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعكس نقصًا في الاستعداد تطلب من كبار الضباط وضع أنفسهم في طريق الأذى.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني تقريرا إن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب رئيسية خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية، رغم النشاط المكثف لها شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن الهجمات المعاكسة الأوكرانية لازالت قادرة على إعاقة الهجوم الروسي الرئيسي في المنطقة.

وحسب تغريدة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية على حسابها على موقع تويتر، أشار الجهاز أيضا إلى أن القوات الجوية والبحرية الروسية "لم تتمكن من بسط سيطرتها على أي مواقع جديدة، بسبب فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية، التي عرقلت جهود الروس ومنعتهم من تحقيق أي تقدم ملحوظ".

ما هي أهمية أوديسا؟

تعد أوديسا، باعتبارها ثالث أكبر مدن أوكرانيا، مدينة حيوية لاقتصاد البلاد.

يقول أندريه ريزينكو، وهو قائد بحري سابق ومساعد سابق لوزير الدفاع الأوكراني، لبي بي سي إن أوديسا هي "العاصمة الساحلية لأوكرانيا"، وتسهم بحوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أنشأت المدينة في عام 1794 خلال عهد الإمبراطورة كاثرين العظيمة، آخر إمبراطورة حكمت روسيا.