مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر غرق مركب سياحي في اليابان

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، اختفى المركب "كازو 1" السياحي - ويظهر هنا في صورة أرشيفية - وعلى متنه 26 شخصًا يوم السبت

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، إثر غرق أحد المراكب السياحية قبالة جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، حسب ما أفاد خفر السواحل الياباني.

ويقول خفر السواحل إن البحث مستمر في المياه شديدة البرودة عن 16 شخصا آخرين، كانوا على متن القارب "كازو 1".

وفُقد الاتصال بالقارب بعد أن قال الطاقم في اتصال، إنه يغرق في المياه في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي.

ويُعتقد أن المركب السياحي "كازو 1" كان في رحلة لمشاهدة المعالم الطبيعية لمدة ثلاث ساعات حول شبه جزيرة شيريتوكو.

وهذه المنطقة هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتنتشر فيها رحلات القوارب بالسياح الذين يأملون في رؤية الحيتان وأسود البحر، وكذلك الدببة البنية على الشواطئ الصخرية.

وتمكن الطاقم من إرسال إشارة استغاثة، مفادها أن القارب كان يميل بزاوية 30 درجة وبدأ في الغرق، وفقًا لوسائل إعلام يابانية.

تم إرسال زوارق الحراسة الدورية وطائرات الشرطة والطائرات العسكرية على الفور للعثور على المركب.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تشتهر شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو لدى السياح في اليابان بحياتها البرية وشريطها الساحلي الرائع

وتشارك قوارب الصيد المحلية في عملية البحث عن ناجين.

وكان على متن المركب 26 شخصًا، بينهما، اثنان هما أفراد الطاقم.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنه تم إخراج العديد من الأشخاص من المياه، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا من بين الضحايا العشرة المؤكدين.

كانت الأمواج في المنطقة مرتفعة، ويبدو أن قوارب الصيد المحلية قررت العودة إلى الميناء بحلول منتصف الصباح.

وحسب بلاغ الطاقم، فإن جميع من كانوا على متن القارب وبينهم طفلان، كانوا يرتدون سترات نجاة.