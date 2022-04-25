تغريم دونالد ترامب لإدانته بازدراء المحكمة

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التحقيق يتعلق بمزاعم تضخيم أصول ترامب

أدان قاض أمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب بازدراء المحكمة، وذلك لعدم تسليمه وثائق للقائمين على تحقيق بشأن ممارساته التجارية.

وأمر القاضي آرثر إنغورون يوم الاثنين ترامب بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار يوميا حتى يمتثل بتقديم الوثائق.

وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، طلبت من المحكمة إدانة ترامب بالازدراء، وذلك بعدما انتهت في مارس/ آذار مهلة ممنوحة له كي يقدم وثائق معينة.

وقالت محامية ترامب إنها ستستأنف الحكم.

وقالت المحامية ألينا هابا في المحكمة: "لقد فعلنا كل ما قلت سيدي القاضي و(كل ما قالت) المدعية العامة إننا لم نفعله".

وأضافت أنه بعد بحث "دؤوب للغاية"، ببساطة لم يكن هناك المزيد من الوثائق ذات الصلة لتقديمها.

وفتحت جيمس، وهي ديمقراطية، تحقيقا مدنيا في عام 2019 في مزاعم بأنه - قبل توليه منصبه - قام ترامب، وهو جمهوري، بتضخيم قيمة أصوله للبنوك عند سعيه للحصول على قروض.

ونفى ترامب وعائلته ارتكاب أي مخالفات، مشككا في دوافع التحقيق.

وقال القاضي إنغورون إن التحقيق بشأن الازدراء له ما يبرره بسبب ما سمّاه "الإخفاقات المتكررة" في تسليم المواد المطلوبة.

وعلى الرغم من أن الرئيس السابق لم يكن في قاعة المحكمة، قال القاضي: "السيد ترامب ... أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وأنا آخذ عملي على محمل الجد. وها أنا أدينك بالازدراء المدني".

ووصف مكتب المدعية العامة الحكم بأنه "نصر كبير" في المعركة القانونية ضد ترامب.