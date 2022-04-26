كوريا الشمالية: كيم جونغ أون يتعهد بتكثيف برنامج الأسلحة النووية

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، KNCA/Reuters

ألقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خطابا حماسيا في عرض عسكري مساء الاثنين، تعهد فيه بتعزيز الترسانة النووية للبلاد.

وشوهدت في الاستعراض، الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة، صواريخ باليستية عابرة للقارات محظورة.

وفي مارس/ آذار، اختبرت كوريا الشمالية أكبر صواريخ باليستية عابرة للقارات معروفة لأول مرة منذ عام 2017.

وأثارت إدانة واسعة من المجتمع الدولي.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد بعد الاختبار. وتوسع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، المصممة لتسليم الأسلحة النووية، مدى ضربات كوريا الشمالية حتى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كما تضمن العرض صواريخ باليستية أطلقتها الغواصات بالإضافة إلى صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ولكن الإدانات لم تكن رادعا لكيم حتى الآن.

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وقال كيم "سنواصل اتخاذ خطوات لتعزيز وتطوير القدرات النووية لأمتنا بأسرع وتيرة"، مضيفا أن قواتهم النووية "يجب أن تكون جاهزة" لممارستها في أي وقت، حسبما قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضاف أن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية كانت في الأساس أداة ردع ضد الحرب ولكن يمكن استخدامها لوسائل أخرى، مرددًا التصريحات السابقة بأن البلاد سترد بالرد في حالة الهجوم عليها.

وتظهر صور العرض التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أن هواسونغ -17 كانت من بين الأسلحة التي شاركت في العرض. وقالت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارًا لإطلاق الصاروخ الباليستي عابر للقارات لأول مرة في مارس/آذار.

وشكك الخبراء الكوريون الجنوبيون في نجاح الإطلاق التجريبي.

وعادةً ما تعرض بيونغ يانغ أسلحتها الجديدة في عروضها العسكرية التي غالبًا ما تتميز بمواكب طويلة من الدبابات والمدفعية والجنود.

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وخضع العرض العسكري يوم الاثنين للمراقبة عن كثب حيث اختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ هذا العام، مما زاد التوترات في شبه الجزيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تشغيل منشأة التجارب النووية في بونغياي ري في مارس/آذار، مما أثار مخاوف من أن تستأنف البلاد اختبار الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى.

وأدى انتخاب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، الذي أعرب عن موقف أكثر صرامة بشأن تصرفات كوريا الشمالية، إلى توتر العلاقات.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، في وقت سابق من هذا الشهر إن الجنوب لديه القدرة على ضرب نقاط إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية - مما أثار رد فعل غاضب من بيونغ يانغ.

وفي عام 2018، فرض كيم جونغ أون وقفًا اختياريًا للصواريخ الباليستية طويلة المدى والتجارب النووية، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

لكن في عام 2020 ، أعلن كيم أنه لم يعد ملزمًا بهذا الوعد.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارًا وتكرارًا إنها مستعدة لاستئناف المحادثات دون شروط مسبقة، لكنها لم تُظهر حتى الآن اهتمامًا يذكر بإشراك كوريا الشمالية، التي طالبت بإنهاء العقوبات.