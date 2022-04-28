إيفرست: بريطاني مصاب بالشلل يسعى لتسلق الجبل على عكازين

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقع معسكر قاعدة إيفرست على ارتفاع 5364 مترًا فوق مستوى سطح البحر

يسعى رجل بريطاني مصاب بالشلل منذ أكثر من ثماني سنوات إلى الوصول إلى معسكر قاعدة إيفرست على عكازين.

ويعاني جيمي مكانش، وهو من مقاطعة تورفين في بريطانيا، من متلازمة (CRPS) أو ما يعرف بـ(متلازمة الألم النطاقي المعقدة) التي تسبب ألما شديدا وإنهاكا مستمرا.

وقال مكانش إنه كان يحلم بتسلق إيفرست منذ أن كان طفلا وأن رحلته، التي كان من المقرر أصلا أن تنطلق في عام 2020، قد تأجلت مرتين من قبل بسبب جائحة كوفيد 19.

وسيغادر الرجل الثلاثاء مع فريق صغير ليبدأ بالصعود.

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وقال جيمي لبي بي سي إنه ذهب إلى فراشه للنوم "كالمعتاد" في السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2014، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي مشلولا من منطقة الخصر إلى الأسفل بعد تمزق عموده الفقري أثناء نومه.

استغرق الأمر 13 شهرا أخرى حتى يتم تشخيص إصابة جيمي بمتلازمة CRPS، والتي لا يوجد لها علاج ولكن غالبا ما تتحسن تدريجيا بمرور الوقت.

صدر الصورة، Family photo التعليق على الصورة، سوف يسافر جيمي إلى نيبال الثلاثاء

قال جيمي إنه كان "محبطا للغاية" بعد تشخيص إصابته، لكنه كان "محظوظا جدا" بالدعم الذي لقيه ممن حوله لتمكينه من مواجهة التحدي، المتمثل في الوصول إلى معسكر قاعدة إيفرست، الذي يقع على ارتفاع 5364 مترا من سطح البحر.

وقال: "كان إيفرست حلما منذ أن كنت في السابعة من عمري. كثيرا ما أقول إنه تحطم في عام 2014 عندما استيقظت مشلولا، وأتذكر أنني كنت أفكر مع نفسي لماذا لم أفعل ذلك سابقا، لماذا لم أذهب فقط وأفعل ذلك؟"

"عندما كنت أتلقى مراحل العلاج الطبيعي، قالوا إنني بحاجة إلى هدف. كنت بحاجة إلى شيء لأعمل من أجله وقلت حسنا، لدي هدف أريد أن أتسلق قمة إيفرست، وأتذكر أن طبيبي قال لي: جيمي، لنجعلك تقدر على الوقوف أولا".

صدر الصورة، Family photo التعليق على الصورة، يريد جيمي جمع الأموال لدعم الأبحاث ورفع الوعي بمتلازمة CRPS

قال جيمي إنه يريد استخدام التسلق لزيادة الوعي حول متلازمة CRPS.

ويضيف أنه إذا تم تشخيص الإصابة في وقت مبكر يمكن علاجها، بل والشفاء منها تماما.

"لكن لسوء الحظ، يساء فهمها (المتلازمة) لدرجة أن الكثير من الناس يتجاوزون مرحلة التشخيص قبل أن يلاحظ أي شخص مرضهم أو يفهمه، لذلك يتعين عليهم عبور تلك البوابة، تلك النافذة إذا أردت".

صدر الصورة، Family photo التعليق على الصورة، جيمي يتدرب من أجل صعود إيفرست

كانت رحلة جيمي مقررة أصلا في مايو/ أيار 2020، لكن تم تأجيلها بسبب إغلاق كوفيد الأول. تم تأجيل محاولة ثانية في عام 2021 في اللحظة الأخيرة، عندما تم نقل نيبال إلى القائمة البريطانية الحمراء لكوفيد، وهي قائمة بالدول التي تعتبر محفوفة بالمخاطر من حيث انتشار فيروس كورونا.