التحرش الجنسي: أقلية من رجال السياسة في بريطانيا "يتصرفون مثل الحيوانات"

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سويلا برافرمان

قالت المحامية العامة في بريطانيا سويلا برافرمان إن أقلية من الرجال في السياسة "يتصرفون مثل الحيوانات"، وذلك في وقت تشارك فيه نائبات بالبرلمان تجارب التمييز على أساس الجنس والتحرش.

وقالت برافرمان، في حديث إلى بي بي سي، إن المشكلة تبدأ من المجتمع الأوسع وهناك حاجة إلى مناقشة حول "المعايير الأخلاقية".

وتأتي تعليقات برافرمان في الوقت الذي اتهمت فيه وزيرة، لم يُذكر اسمها، زميلها في البرلمان من حزب المحافظين الحاكم بمشاهدة أفلام إباحية في مجلس العموم.

وقالت برافرمان إنها "تخجل" من أن النائب "ارتدى زهرة حزب المحافظين (شعار الحزب)".

ووصفت الوزيرة السابقة البارونة نيكي مورغان هذا الادعاء بأنه "صادم". وقالت: "إذا حدث هذا في أي مكان عمل آخر، فسيتم فصل الشخص (مرتكب الفعل) لسوء السلوك الجسيم".

ومع ذلك، قالت إن الوضع بالنسبة للنواب مختلف إذ "لا توجد عقود عمل لهم، ولن يزيحهم أحد من وظيفتهم - وهذا يمنح النواب شعوراً بأنهم لا يقهرون".

تم الادعاء خلال اجتماع عقد ليلة الثلاثاء بأن أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين شاهد مواد إباحية في مجلس العموم.

ونظر كريس هيتون هاريس - مسؤول الانضباط بالهيئة البرلمانية للحزب الحاكم - في الأمر ، لكنه أحاله الآن إلى اللجنة المستقلة للشكاوى والتظلمات في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن مشاهدة المواد الإباحية في مكان العمل "غير مقبولة على الإطلاق"، وإنه يجب اتخاذ "الإجراءات المناسبة".

وقال زعيم حزب العمال المعارض سير كير ستارمر، إنه "لا ضير" من إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في البرلمان، لكنه أضاف: "أعتقد أن على حزب المحافظين، وهم يعرفون من هو (مرتكب الفعل)، اتخاذ إجراء الآن".

وحث زعيم الديمقراطيين الليبراليين سير إد ديفي المحافظين على "توحيد جهودهم" و "التخلص" من النائب المعني.

"إباحية"

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وردا على سؤال حول المشكلة الأوسع نطاقا، قالت برافرمان إنها لم "تشعر بعدم الارتياح" خلال فترة وجودها في البرلمان، ولكن كان هناك بعض "الأشخاص الفاسدين".

قالت: "تجربتي الشخصية، لقد كنت عضوًا في البرلمان لمدة سبع سنوات، وكنت عضوًا في حزب المحافظين وفي السياسة لمدة 20 عامًا - ولم أشعر في أي مناسبة بعدم الارتياح، وكل الرجال الذين عملت معهم كانوا محترمين".

وأضافت أنه "مع ذلك، هناك أقلية صغيرة جدًا من الرجال الذين يعانون من القصور - وهناك بعض الفاسدين الخارجين عن النظام، ويتصرفون مثل الحيوانات ويتسببون في تشويه سمعة البرلمان".

وقالت إن الحادث "عَرَض مقلق" لمشكلة أوسع في المجتمع، مضيفة أن مشاهدة المواد الإباحية في الأماكن العامة أصبحت "طبيعية".

ومضت تقول "علينا أن ننظر بعمق في تحول السلوك نحو الفظاظة في ثقافتنا، وبعض الرسائل المختلطة التي نرسلها لأطفالنا".

واضافت "من ناحية، لدينا نساء تقول: (من حقي أن أنشر صورًا لنفسي بالملابس الداخلية، إنه لأمر يمنحني القوة أن أظهر عارية على الإنترنت، لا تكن متزمتا، لا تقيد حريتي)- ومن ناحية أخرى نحن نستنكر الإباحية التي تُمكِّن من ذلك".

وطالبت برافرمان بـضرورة "استغلال هذه اللحظة للتفكير فيما نقوم به ويؤدي لانحدار معايير السلوك".

وفي تصريحات لبي بي سي قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن المواد الإباحية في مكان العمل "غير مقبولة" وإنه يأمل في اتخاذ إجراء إذا تم إثبات الادعاء.

وردا على سؤال عن بيئة العمل في البرلمان، قال: "المشكلة في مجلس العموم هي في النهاية الثقافة العامة لساعات العمل الطويلة، والحانات والأشخاص الذين يتعرضون أحيانًا للضغط، وبعد كل ذلك، يمكن أن يخلق هذا مزيجًا سامًا يؤدي إلى كل أنواع الأشياء".

وغرد جيس فيليبس من حزب العمال قائلاً: "الثقافة في وستمنستر هي عذر يستخدمه الجناة غالبا للتخلص من السلوك السيء".

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تقول أنجيلا راينر إن "الإهانات الجنسية" كانت "مخزية ومؤلمة للغاية"

وتأتي هذه التعليقات وسط قلق متجدد بشأن كراهية النساء في البرلمان، فضلا عن اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقالت نائبة،طلبت عدم الكشف عن هويتها، لبي بي سي، إن أحد أعضاء حكومة الظل العمالية المعارضة وصفها بأنها "السلاح السري" لحزبها، مضيفة بلغة مكشوفة أن النساء يرغبن في أن يصبحن صديقاتها والرجال يريدون النوم معها.

وقال متحدث باسم حزب العمال: "حزب العمال يأخذ جميع الشكاوى على محمل الجد. ويتم التحقيق فيها بشكل كامل بما يتماشى مع قواعدنا وإجراءاتنا، ويتم اتخاذ أي إجراء مناسب".

ويواجه اثنان من أعضاء البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي - باتريك غرادي وباتريشيا غيبسون - مزاعم بالتحرش الجنسي. وقال الحزب إنه من حق الأفراد أن يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بهم بسرية، ولن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدان السياسيون من جميع الأحزاب تلميحا في إحدى الصحف بأن النائبة عن حزب العمال، أنجيلا راينر تحاول تشتيت انتباه بوريس جونسون في مجلس العموم من خلال وضع ساق على ساق أو إبعادهما وهي جالسة .

ويوم الأربعاء استشهدت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس، بتقرير في صحيفة صنداي تايمز قال إن ما مجموعه 56 نائباً، بينهم ثلاثة وزراء، يواجهون مزاعم بسوء السلوك الجنسي بعد إبلاغ اللجنة المستقلة للشكاوى والتظلمات في البرلمان، وسألت رئيس الوزراء عما إذا كان هذا السلوك مبررا للفصل بموجب مدونة قواعد السلوك الوزاري.

ورد جونسون بأن التحرش الجنسي "بالطبع ... مبرر للفصل".

ما هي القواعد المحددة التي تمنع النواب من مشاهدة المواد الإباحية في مجلس العموم؟

بموجب مدونة قواعد السلوك التي وافق عليها مجلس العموم، يتعين على أعضاء البرلمان التصرف في جميع الأوقات في حياتهم العامة "باستقامة ونزاهة".

يُتوقع من الأعضاء مراعاة مبادئ "الاحترام والمهنية وفهم وجهات نظر الآخرين، والمجاملة وقبول المسؤولية".

تنص المدونة على أنه لا ينبغي عليهم فعل أي شيء، من شأنه أن "يلحق ضررا كبيرا بسمعة ونزاهة" مجلس النواب أو النواب بشكل عام.

يمكن إحالة مزاعم سوء السلوك الجنسي إلى اللجنة المستقلة للشكاوى والتظلمات في البرلمان.

تم إنشاء لجنة الشكاوى الحالية في عام 2018، بعد شكاوى من طريقة التعامل مع ادعاءات التحرش الجنسي من قبل النواب.

وتستبعد الإجراءات الجديدة النواب من عملية الحكم على ما إذا كان أحد زملائهم قد انتهك قواعد التنمر أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي.

وبموجب هذه العملية، يمكن أن توصي لجنة مستقلة بفرض عقوبات إذا ثبتت إدانة عضو في البرلمان. وإذا أوصت بوقف عضو البرلمان عن عضوية أحد مجلسي البرلمان، فيجب أن يوافق على ذلك النواب.