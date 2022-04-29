المخدرات: اعتقال رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية في الولايات المتحدة بشبهة تهريب مخدرات وغسيل أموال

آدم ديربن

بي بي سي نيوز

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Goverment of Virgin Islands

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال في الأراضي الأمريكية.

وقُبض على أندرو فاهي من قبل عملاء أمريكيين تنكّروا على هيئة مهربي كوكايين تابعين لعصابة مخدرات مكسيكية.

وبحسب الاتهامات الأمريكية الموجهة لفاهي فإنه وافق على تلقي 700 ألف دولار للسماح للمهربين باستخدام موانئ جزر العذراء.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، إنها "مصدومة" من الاتهامات.

وألقي القبض على فاهي - وهو رئيس الحكومة المنتخب للجزر الخاضعة للاشراف البريطاني - بواسطة مسؤولي وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في فلوريدا، بالإضافة لمديرة الموانىء أولينفين ماينارد ونجلها كاديم يوم الخميس.

وتمت الاعتقالات بعد أن تظاهر عملاء إدارة مكافحة المخدرات بأنهم مهربو الكوكايين من كارتل سينالوا المكسيكي، والتي يُقال إنها أكبر مورد للمخدرات غير المشروعة إلى السوق الأمريكية والتي كان يديرها سابقًا زعيم تهريب المخدرات المسجون حاليا خواكين إل تشابو غوزمان.

وقالت السلطات إن الثلاثي اُتهموا بالتآمر لجلب أكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة والتآمر لغسل أموال.

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في شكوى جنائية تم رفعها في محكمة فيدرالية أمريكية، راجعتها بي بي سي، قالت إدارة مكافحة المخدرات إن التحقيق بدأ في أكتوبر(تشرين الأول) بناءً على عمل قام به مخبر سري.

ويقال إن المخبر ادعى في اجتماعات مع السيد فاهي أنه عضو في كارتل يهدف إلى تهريب آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين الكولومبي بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر جزر العذراء البريطانية، مع شحن المخدرات إلى بورتوريكو في منطقة الكاريبي الأمريكية ثم إلى ميامي ونيويورك.

وذكرت التهم أن رئيس الوزراء فاهي ومخبر إدارة مكافحة المخدرات ناقشا أيضا ترتيب عمليات مفبركة لضبط صفقات مخدرات، وعقاقير مغشوشة لجعل الأمر يبدو كما لو أن فاهي كان يحارب الجريمة في الجزر.

وزعمت الوثائق أنه أخبر المخبر خلال أحد الاجتماعات أن حكومة المملكة المتحدة كانت تحاول منذ سنوات عزله من منصبه.

ونُقل عن فاهي قوله: "لدي الكثير من الناس، وأنا لا أكشف خططهم للبريطانيين... يريدون دائما القبض على هؤلاء الأشخاص، لكنني أرى ما يفعلونه وأنا أحميهم".

وألقي القبض عليه وماينارد في وقت لاحق أثناء زيارة لميامي، بعد أن عُرضت عليهما بشكل منفصل طائرة خاصة وأكياس تسوق، وقالت السلطات إنها تحتوي على 700 ألف دولار، بحسب الاتهامات.

وجزر العذراء البريطانية هي إقليم تابع للمملكة المتحدة وراء البحار، وتتكون من أكثر من 40 جزيرة وتقع في منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق من بورتوريكو.

وتتبع الجزر النظام البرلماني، إذ يعمل رئيس الوزراء كرئيس للحكومة المنتخبة إلى جانب الحاكم، جون رانكين، الذي تم تعيينه من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وكشفت تسريبات لوثائق عُرِفت باسم "وثائق بنما" و "أوراق الجنة" أن الجزر تستخدم كملاذ ضريبي شهير.

"السلطة والفساد"

بعد أن أبلغتها الحكومة الأمريكية بالاعتقالات، أجرت السيدة تراس محادثات مع جون رانكين حاكم الإقليم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في يناير(كانون الثاني) 2021، بدأ تحقيق مستقل في الفساد في الجزر، وسط مزاعم على مدى فترة طويلة بفساد الدولة

وقالت تراس: "بعد ظهر اليوم، ألقي القبض على رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، أندرو فاهي ، في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال. لقد فزعتني هذه المزاعم الخطيرة".

في يناير(كانون الثاني) 2021، بدأ تحقيق مستقل في الفساد في الجزر، وسط مزاعم على مدى فترة طويلة بفساد الدولة.

وأكد رانكين في بيان أن الاعتقال لا علاقة له بالتحقيق الجاري.

ورفض التعليق أكثر، لكنه أضاف: "لتجنب التكهنات غير الضرورية أعتزم المضي قدما بشكل عاجل في نشر تقرير التحقيق حتى يتمكن سكان الجزر من رؤية محتوياته وتوصياته في المجالات التي يتناولها".

وقال رانكين إن نائب رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية ناتاليو ويتلي "سيظل رئيس وزراء بالإنابة" في الإقليم.