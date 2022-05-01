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أنصار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحتفلون في باريس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. أصبح ماكرون، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، أول رئيس يعاد انتخابه لفترة ثانية منذ 20 سنة.