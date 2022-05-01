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تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفييتية كان يرمز إلى الصداقة الأوكرانية الروسية في كييف. وتم تفكيك التمثال الذي يبلغ طوله 8 أمتار بأمر من عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو. وقال "إن روسيا دمرت حياة ملايين الأوكرانيين، ودمرت السلم في أوروبا".
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أنصار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحتفلون في باريس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. أصبح ماكرون، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، أول رئيس يعاد انتخابه لفترة ثانية منذ 20 سنة.
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مسيحيون أرثوذوكس يتجمعون حاملين الشموع في كنيسة القيامة في القدس حول القبر المقدس و مكان الصخرة التي يعتقد أن المسيح صلب عليها.
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امرأة تهرب من رغوة برائحة نتنة في أحد شوارع موسكيرا قرب بوغوتا في كولومبيا. يعتقد أن مواد تنظيف أفرغت في نهر مجاور هي مصدر هذا الزبد، الذي يتصاعد في الهواء ويلتصق بالمباني.
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برق ينير السحب خلال عاصفة رعدية في سماء مونتيفيديو في أوروغواي
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أحد المشاركين في مهرجان الموسيقى والفنون كوتشيلا في إندو كاليفورنيا. الفعالية تنظم خلال نهاية أسبوعين وتجذب جمهورا بالآلاف. وشارك فيها هاري ستايلز وبيلي إيليتش.
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طفلة تبيع الماء في الهند تحت مظلة تقيها حر الشمس
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إحدى أفراد قوات الدفاع الأسترالية تقف في الحراسة أثناء إحياء ذكرى يوم أنزاك الوطني في بريزبان. وهو يوم يصادف الذكرى السنوية للحملة الأولى التي أدت إلى وقوع خسائر كبيرة للقوات الأسترالية والنيوزيلندية خلال الحرب العالمية الأولى
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أمير ولز ودوقة كورنوول في زيارة إلى ستوديوهات بي بي سي في لندن رفقة مذيعة القسم الأفغاني سناء صافي. وجاءت الزيارة الملكية بمناسبة مرور تسعين عاما على تأسيس الخدمة العالمية في بي بي سي.
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رقصة رجالية في الاحتفالات بعيد القديس جورج في لندن