كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة، وفقًا لكوريا الجنوبية واليابان

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كوريا الجنوبية واليابان عبرتا عن قلقهما

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية أطلقته غواصة على البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، وفقًا لكوريا الجنوبية واليابان.

وفي حال تأكدت التقارير فسيكون هذا الإطلاق الأحدث في سلسلة من الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ.

ويأتي هذا قبل أيام معدودة من تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك يول، الذي تعهد باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه كوريا الشمالية.

ووصف وزير الدفاع الياباني الخطوة بأنها "تهديد غير مقبول للمجتمع الدولي".

وقال الوزير نوبو كيشي للصحفيين إن اليابان سوف ستواصل "تعزيز القدرات الدفاعية بشكل كبير".

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة من أن كوريا الشمالية قد تكون في طور الإعداد لاختبار أسلحة نووية، الأول خلال خمس سنوات.

وقالت مراسلة بي بي سي في سول جين ماكينزي إن توقيت الإطلاق الأخير مهم ويضع ضغوطا على الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، الذي يتوقع أن يستلم منصبه الثلاثاء، وسوف يجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 مايو/أيار الجاري.

وتعتقد مصادر استخبارية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية قد يأتي بين تاريخي الحدثين المشار إليهما.

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد تعهد بتعزيز البرنامج النووي لبلاده.