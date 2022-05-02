عيد الفطر: اختلاف في الموعد وتنوع في مظاهر الاحتفال

قبل 30 دقيقة

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تحتفل أغلب الدول الإسلامية اليوم الإثنين الموافق الثاني من مايو/ أيار 2022 بأول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت بضع دول أن الأحد الأول من مايو/ أيار هو أول أيام العيد.

وهناك مجموعة ثالثة من الدول أعلنت أن العيد يحل يوم الثلاثاء الثالث من مايو/ أيار.

وبدأ عيد الفطر الأحد في كل من أفغانستان والنيجر ومالي، بينما يصادف يوم الإثنين في أغلب الدول الإسلامية، ومن بينها: الإمارات، البحرين، السودان، الصومال، العراق، الكويت، السعودية، اليمن، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، وموريتانيا.

أما الدول التي اعتبرت العيد يبدأ الثلاثاء هي الهند، باكستان، بنغلاديش، وإيران.

وبينما يتوحد المسلمون في تحديد يوم عيد الأضحى، إذ تحدده السلطات السعودية حيث يقام على أراضيها موسم الحج، يختلفون في تحديد موعد عيد الفطر.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، المصلون يتوافدون لأداء صلاة العيد في أفغانستان

ويوم العيد يخرج المسلمون بعد شروق الشمس بقليل لأداء صلاة العيد، وفي الصورة بمدينة قندهار في أفغانستان وقف مقاتلو حركة طالبان للحراسة أثناء وصول المصلين.

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في العاصمة الأفغانية كابول تبادل المسلمون التهنئة بعد أداء صلاة العيد بأحد المساجد.

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واحتفلت دولة مالي في أفريقيا أيضا بالعيد يوم الأحد، حيث توافد المصلون إلى الساحات لأداء صلاة العيد في حي "ماغنابوغو" في العاصمة باماكو.

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زينت هذه الفتاة يديها بالحناء في أحد الأسواق استعدادا للاحتفال بالعيد، في مدينة سريناغار بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

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في دلهي بالهند، شارك وزير الاتحاد السابق والقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا "فيجاي غويل" جنبًا إلى جنب مع عمدة شمال دلهي في أعمال النظافة خارج المسجد الجامع استعداد لعيد الفطر.

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في العاصمة السودانية الخرطوم يتسوق الناس، لشراء احتياجاتهم من ملابس وأحذية وحلي قبيل العيد.

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في منطقة يوجياكارتا بإندونيسيا احتفل هذا الرجل بالألعاب النارية، تعبيرا عن فرحته بقدوم العيد وسط مشاهدة حشد من المحتفلين.

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في مدينة بيشاور في باكستان يقوم الباعة بتجهيز الحلويات، التي سيبيعونها للمتسوقين خلال العيد.

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في مصر يحتفل الناس بإعداد أنواع من الكعك والمخبوزات التي تعد خصيصا في موسم العيد، وفي الصورة عامل يحمل قطعة من البسكويت في أحد المخابز بوسط القاهرة.

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