الصين: توقيف 9 أشخاص على خلفية انهيار مبنى في جنوب شرق البلاد

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عمال الإنقاذ في موقع المبنى الذي انهار يوم الجمعة

أعلنت الشرطة الصينية توقيف 9 أشخاص على خلفية انهيار مبنى في مدينة شانغشا جنوب شرقي الصين، حيث لا يزال العديد من سكانه عالقين أو مفقودين.

وقالت الشرطة إنها أوقفت مالك المبنى وثلاثة أشخاص مسؤولين عن البناء.

واتهم خمسة أشخاص آخرين بكتابة تقرير خاطئ عن سلامة المبنى، الذي انهار يوم الجمعة.

ولم تؤكد السلطات بعد سبب وقوع الكارثة.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم السبت إلى القيام بعمليات البحث عن ناجين وسط الحكام، "بأي ثمن"، وأمر بفتح تحقيق في أسباب انهيار المبنى في مدينة شانغشا في مقاطعة وانغشنغ.

وأعلن عمدة المدينة إنقاذ ستة أشخاص، فيما لا يزال العشرات عالقين في الداخل أو في عداد المفقودين.

وكان المبنى المكون من طوابق، يستخدم غالباً للسكن، لكنه كان يضمّ أيضاً صالة سينما وفندق.

وقال مسؤول في قسم إطفاء الحرائق في المدينة، لقناة "سي جي تي أن" الحكومية، إن جهود الإنقاذ تعرقلها المساحة المحدودة لتحرك الآلات الثقيلة المخصّصة لإزالة الركام.

وأَضاف أن هناك خطراً قد يهدد المباني الملاصقة بالسقوط أيضاً.

وتسبب النقص في معايير السلامة والبناء، إلى جانب الفساد في أوساط المسؤولين المحليين، إلى انهيار عدد من المباني في الصين.