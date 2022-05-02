روسيا وأوكرانيا: عائلات أوكرانية تختبئ في الأقبية مع تكثيف القصف الروسي على دونباس

أندرو هاردينغ

بي بي سي نيوز- ليسيتشانسك

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحد الصواريخ غرس في الأرض بعد سقوطه.

مع تقدم القوات الروسية على طول خط المواجهة المتعرج في شمال منطقة دونباس، لا يزال هناك طريق واحد فقط مفتوحا الآن للأوكرانيين الذين يسعون إلى الوصول إلى بلدة ليسيتشانسك الزراعية المحاصرة على قمة التل.

برزت آثار دخان بني من صاروخ عابر فوق الرؤوس، وسقطت ثلاث قذائف مدفعية ربما على بعد ميل شرق الطريق بعد ظهر أحد الأيام، حدث ذلك بينما كان الميجور أوليغ كرافشينكو يقود سيارته بسرعة غاضبة نحو مركز طبي أمامي بالقرب من الخطوط الأمامية الروسية المتقدمة.

وقال كرافشينكو، وهو شخصية ساخرة قوية البنية يقود الفرق الطبية للجيش في المنطقة: "كل يوم دم، ودم، ودم".

وقالت ممرضة عسكرية بينما كنا نتبع الميجور إلى مبنى مهجور حيث كانت فرق الإسعاف تنتظر المكالمة التالية: "أبق رأسك منخفضا، واحذر من القناصين. كان الروس يقصفون هذه المنطقة منذ 15 دقيقة".

وكانت دوي المدفعية يقطع زقزقة عصافير فصل الربيع كل بضع ثوانٍ. وغطى الزجاج المكسور والحطام الأرضية. وكانت هناك طاولة تنس الطاولة غير مستخدمة في إحدى الزوايا، قرب فتحة كبيرة في الجدار الخرساني شقتها قذيفة آتية. وجلس المسعفون في مكان قريب حول طاولة مؤقتة يشربون القهوة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المباني السكنية في ليسيتشانسك تعرضت للضرر أو الدمار بسبب القصف الروسي.

ليسيتشانسك واحدة من العديد من المدن الاستراتيجية التي تقع وسط الغابات والتلال المتدحرجة ومناجم الفحم العملاقة، التي يستهدفها الكرملين الآن. إذ تحاول القوات الروسية إحكام قبضتها بحركة كماشة من الشرق للاستيلاء على بقية إقليم دونباس، وتطويق القوات الأوكرانية.

وقال الميجور كرافشينكو: "أكثر ما كان لدينا هو 30 جريحا في يوم الواحد. وشظايا وطلقات وصدمات، اعتمادا على نوع المعركة. نأخذ المصابين وننقلهم إلى المستشفى. والقتال شديد الخطورة الآن. جنودنا يحتفظون بمواقعنا ونحن نكافح عدونا جيدا".

تنطوي الغالبية العظمى من الإصابات في العديد من الخطوط الأمامية على شظايا وارتجاج في المخ - وهذا دليل على الاستراتيجية الروسية المتمثلة في قصف مواقع أوكرانيا الشديدة التحصين من مسافة بعيدة. لكن يبدو أن إصابات الرصاص التي تحدث عنها الميجور تدعم التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية تسعى الآن إلى التقدم سيرا على الأقدام.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، على الرغم من الأضرار والقصف، لا يزال البعض يغامر بالنزول إلى الشوارع.

وكان في أعلى التل، خارج مستشفى ليسيتشانسك المنهار، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ويديره الجيش الآن، جندي مصاب بجروح خطيرة في الرأس يرقد على نقالة داخل سيارة إسعاف.

وقال المسعف الذي يعالجه بخشونة قبل ثوانٍ من مغادرة سيارة الإسعاف لنقل المريض إلى مكان أكثر أمانا: "الإصابة خطيرة. الاحتمالات بالنسبة إليه سيئة للغاية".

وكانت أجنحة المستشفى المظلمة في الطابق العلوي مكتظة بالمزيد من الجنود الشباب، وكثير منهم يرقدون بلا حراك على الأسرة ويعانون من ارتجاج في المخ.

وهمس أولكساندر غرينشاك، البالغ 30 عاما: "كانت هذه قذائف هاون. في يوم عيد الفصح. إن رأسي يؤلمني. ويصعب علي التركيز". وأشار ببطء نحو السرير المقابل، حيث كان يتعافى صديقه من إصابات مماثلة. ولا توجد مياه جارية في المستشفى ، لكنه يواصل إجراء الجراحات.

وفي الشوارع في الخارج يحمل العديد من المباني ندوب نيران المدفعية والصواريخ الروسية الأخيرة. وترك موقع ضربة جديدة فجوة كبيرة على الطريق، وكانت توجد محطة بنزين دمرتها غارة أخرى.

كانت القوات الروسية تندفع باتجاه ليسيتشانسك من الشمال والشرق، والآن من الجنوب الشرقي. وهذه فيما يبدو استراتيجية أكثر منهجية، وربما أكثر فاعلية لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية الرئيسية، ومن بينها شبكة السكك الحديدية الحيوية في المنطقة.

وقد تخلى معظم المدنيين بالفعل عن مدينة ليسيتشانسك وبلدة خط المواجهة المجاورة سيفيرودونيتسك. وخلال قصف صاخب، كانت هناك أسرة مكونة من أربعة أفراد تسير على طول الرصيف بالقرب من المستشفى وتحمل إمدادات جديدة من الطعام إلى قبو قريب.

وقالت أناستاسيا ليونتيوفا وهي تمسك بيد ابنها البالغ من العمر أربع سنوات: "ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. ليس لدينا أقارب في أماكن أخرى. وأنت بالإضافة إلى ذلك، بحاجة إلى المال للعيش في مكان آخر، وسنفلس في غضون شهر".

وقالت ماشا البالغة من العمر تسع سنوات "أنا بخير"، رغم أنها جفلت عندما دوى انفجار قوي في أنحاء المدينة. وأضافت: "أنا لست خائفة، لأنني الأخت الكبرى، لذا أنا لست خائفة".

التعليق على الصورة، ماشا وعائلتها يعيشون في قبو على بعد كيلومترات قليلة من خط المواجهة، بينما تتمركز القوات الروسية في ثلاث جهات.

كان 17 مدنيا، بينهم عدد من الأطفال، يعيشون في قبو مبنى إداري كبير. وكان الماء قد انقطع للتو، لكن لا يزال لديهم كهرباء.

وجلس زوجان متقاعدان هما لوبوفا غوبين، البالغة 69 عاما وهي عاملة نظافة في حضانة، وزوجها أليكسي البالغ 73 عاما وهو سائق شاحنة، على أسرتهما في غرفة صغيرة، يستمعان إلى الأخبار من الراديو، ويتجادلان بهدوء حول ما يجب عليهما فعله. وقد عاشا في ليسيتشانسك طوال حياتهما.

قال اليكسي بحزم "سنبقى هنا. لقد عشنا حياة طويلة".

وقالت لوبوفا: "هو قد قرر".

وأجاب أليكسي: "أخبرت زوجتي أنها يمكن أن تترك مع الأطفال".

وقالت لوبوفا قبل أن تنفجر في البكاء: "زوجي مريض. ساقاه تؤلمانه. ولا يستطيع المشي. لذا سنبقى معه. لكنني خائفة. هذه الحرب ما كان يجب أن تحدث".