حفل ميت غالا 2022: تحية للعمال المهاجرين ومرشحة رئاسية وفستان مارلين مونرو

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الممثلة "بليك ليفلي" تقف على السجادة الحمراء، بعد أن فاجأت الجمهور بفتح فستانها لتكشف عن فستان آخر أطول

عاد المشاهير إلى السجادة الحمراء في حفلة "متحف متروبوليتان" الخيرية السنوية، بإطلالات مثيرة للدهشة.

وانطلق حفل "ميت غالا"- أحد أكبر أحداث الموضة - بتدشين السجادة الحمراء في نيويورك لبعض أشهر النجوم في العالم.

بدأ إحياء حفل "ميت غالا" في السبعينيات، ويخصص للاحتفاء بأحد صيحات الموضة، أو المواضيع التي تلهم صناعة الأزياء.

وتعد "ميت غالا" التي ينظمها معهد الأزياء في المتحف، من الأحداث الموازية لحفلة توزيع جوائز الأوسكار من حيث أهميتها، إذ يشارك فيها المشاهير من مختلف الميادين.

وأثار قانون الزي لهذا العام "البريق المذهَّب" - الذي يستحضر عصر الازدهار الاقتصادي في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر - بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسخر البعض من اختيار الموضوع، بينما تكافح العائلات الأمريكية العاملة لتغطية نفقاتها، وسط أعلى معدل تضخم في أربعة عقود واقتصاد انكمش للتو في الربع الأخير.

هذه مجموعة من الصور التي ميزت حفل "ميت غالا" 2022.

"عامل أنيق"

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قال الممثل ريز أحمد (يسار الصورة) إنه ارتدى زي عامل أنيق لتكريم "العمال المهاجرين الذين أبقوا العصر الذهبي ذهبيًا"

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عارضة الأزياء، ليلي ألدريدج، ارتدت ثوبًا مغطى بـ 170000 بلورة.

"عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس"

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ارتدت كيم كاردشيان الفستان الذي ارتدته مارلين مونرو ذات مرة لتغني "عيد ميلاد سعيد، سيدي الرئيس" لجون إف كينيدي في عام 1962.

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ظهر فريدريك روبرتسون رئيس تحرير مجلة Boy magazine ببذلة ذات زعنفة فضية اللون.

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المغنية إريكا بادو ظهرت مرتدية قبعة مرقعة.

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المغنية وكاتبة الأغاني، تيانا تايلور، والعارضة ويني هارلو أبهرتا الجماهير في الحفل الخيري.

صدر الصورة، AFP/Getty Images التعليق على الصورة، الحائزة على الميدالية الذهبية في التزلج على الجليد في الألعاب الأولمبية، كلوي كيم، ترتدي ثوبًا أبيض منفوشًا مغطى بالريش الأحمر.

وعاد الحفل، الذي يهدف لجمع التبرعات، إلى موعده المعتاد في أوائل شهر مايو/ أيار، بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المنظمين على إلغاء حدث 2020، وتأجيل حدث العام الماضي حتى الخريف.

وقام حوالي 400 اسم من مشاهير عوالم الموسيقى، والسينما، والأزياء، والرياضة باستعراض مقتنياتهم في عرض الأزياء الفخم الذي يقام في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وكان من بين الضيوف المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، التي قالت إنها تحضر لأول مرة منذ 20 عامًا للاحتفال بالموضة والروح الأمريكية.

وتبلغ تكلفة تذكرة حضور الحفل 35 ألف دولار، وتصل أسعار حجز الطاولات إلى 300 ألف دولار.

ويجمع الحفل ملايين الدولارات من أجل معهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون.

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المغني أندرسون باك يرقص على السجادة الحمراء.

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المغنية ليزو أمتعت الجمهور بأدائها على آلة الفلوت فوق السجادة الحمراء.

مرشحة رئاسية

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عملت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون (إلى اليسار) مع مصمم الأزياء جوزيف ألتوزارا (يمينًا) على فستانها الذي تم تطريزه وعليه أسماء 60 امرأة مشهورة في الماضي.

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الممثلة جيسي باكلي ترتدي بدلة مقلمة كاملة بشارب مزيف.

تحية لأول مصممة أزياء سوداء في البيت الأبيض

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثلة سارة جاسيكا باركر على السجادة الحمراء

الممثلة سارة جيسيكا باركر خطفت الأنظار بفستان أبيض وأسود وجهت عبره تحية لإليزابيث هوبس كيكلي، أول مصممة أزياء سوداء نسائية في البيت الأبيض.

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شاركت الممثلة نيكولا كوغلين في الحفل بهذا الزي المميز.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد ظهرت بزي من الأحمر الفاقع بمعطف منفوخ وسروال من الجلد الصناعي اللامع

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