روسيا وأوكرانيا: فلاديمير بوتين يدعو الدول الغربية إلى الضغط على فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية بإمكانها المساعدة في إنهاء الحرب بالضغط أكثر على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووقف إمداد كييف بالأسلحة.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ حوالي شهر.

وجاء في موقع الرئاسة الروسية أن بوتين قال إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتجاهل "جرائم الحرب" التي يعتقد أن القوات الأوكرانية ارتكبتها، متهما إياها باستهداف الأحياء السكنية في منطقة دونباس بالقصف المدفعي.

ولكن القوات الأوكرانية تنفي ذلك.

وطلب ماكرون من بوتين وقف إطلاق النار والسماح للمزيد من المدنيين بمغادرة مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكثفت القوات الروسية قصفها بعدما أجلي الفوج الأول من المدنيين من المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن 101 شخصا أخرجوا من آزوفستال، بعدما قضوا أسابيع في المخابئ في ظروف قاسية.

ونقل أغلبهم إلى مدينة زابوريزيا الأوكرانية، بينما بقي الآخرون في ماريوبول.

وقال عمدة المدينة إن 200 لا يزالون عالقين في آزوفستال. وذكرت وحدة عسكرية أوكرانية موجودة هناك أن امرأتين مدنيتين قتلتا اليوم في القصف الروسي.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية باستغلال هدنة مؤقتة لأخذ مواقع هجومية.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع السلوفاكي جارو ناد إن شركة ، كونستوركتا ديفانس المتخصصة في تصنيع الأسلحة ستساعد في تصليح وتطوير التجهيزات العسكرية الأوكرانية.

وأشار الوزير إلى أن الشحنة الأولى من هذه التجهيزات ضمت عشرات العربات المدرعة.

وسبق أن أمدت سلوفاكيا القوات الأوكرانية ببطاريتها الدفاعية الجوية الوحيدة "أس 300".