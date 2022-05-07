روسيا وأوكرانيا: سماء بغداد البرتقالية والدمار في ماريوبول من أبرز صور الأسبوع

قبل 44 دقيقة

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية الملفتة التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع المنصرم.

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الممثل توم كروز لحظة وصوله لحضور العرض الأول العالمي لأحدث أفلامه، Top Gun: Maverick، على متن حاملة طائرات أمريكية متقاعدة، وذلك بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

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في بونوا، جنوب مدينة أبيدجان، يشارك الناس في كرنفال بوبو، الذي يُنظر إليه على أنه محاكاة من كوت ديفوار لكرنفال "ماردي غرا" الذي يقام في العديد من الدول الغربية. الكرنفال، الذي يستمر لمدة أسبوع ، يحتفل بالتراث الثقافي لشعب أبور.

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حقق روني أوسوليفان نفس الرقم القياسي المعاصر لستيفن هندري وهو سبعة ألقاب في بطولة العالم للسنوكر (من ألعاب البلياردو )، عندما تغلب على جود ترامب 18-13 ليفوز بالمباراة النهائية على مسرح كروسيبل في شيفيلد.

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امرأة تقف مع كلبها خارج مركز اقتراع في مدرسة درومور المركزية الابتدائية، في يوم انتخابات الجمعية الوطنية في أيرلندا الشمالية.

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شخصان على دراجة نارية يجوبان شوارع العاصمة العراقية بغداد، خلال عاصفة رملية.

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في يوم حرب النجوم في 4 مايو/ أيار، ارتدى المشجعون ملابس شخصيات من سلسلة الأفلام الشهيرة، قبيل مباراة كرة القدم في الدوري الأمريكي الرئيسي بين فريق تورونتو إف سي و فريق إف سي سينسيناتي في ملعب "تي كيو إل" في أوهايو.

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عازفة الكمان إيرين دوفال تتدرب في الكاتدرائية الكاثوليكية الأوكرانية، قبيل حفل لجمع التبرعات نظمته قاعة ويغمور نيابة عن مركز الترحيب بالأوكرانيين في لندن.

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نساء إيرانيات يؤدين صلاة عيد الفطر في ضريح عبد العظيم في مدينة "شهر راي"، جنوب العاصمة طهران.

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الدخان يتصاعد فوق مجمع آزوفستال لصناعة الصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية المدمرة. يُعتقد أن حوالي 200 مدني - من بينهم ما لا يقل عن 20 طفلاً - لا يزالون في مخابئ تحت مصنع الصلب، الجزء الوحيد من المدينة الذي لا يزال في أيدي القوات الأوكرانية بعد الغزو الروسي.

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