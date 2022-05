غشاء البكارة: كيف ننهي أسطورة العذرية التي استمرت طوال قرون؟

قبل ساعة واحدة

وفي كتابي الذي يحمل عنوان "فقدانه"Losing It ، حاولت أن أرسم ما يمكن اعتباره خريطة لأسطورة غشاء البكارة بالاعتماد على رسوم بيانية للأسئلة التي يتلقاها أشخاص مثل عبير صراص، والمناطق التي يتم فيها تبني هذه المعتقدات، ومن هم مؤيدوها، وما إذا كانت ندرة الأبحاث العلمية بهذا الخصوص أحد الأسباب التي تقف وراء قوة استمرار هذه الأسطورة.

"دماء على ملاءة السرير"

التضليل الطبي

كيف ننهي خرافة غشاء البكارة؟

هذا المقال مقتبس من كتاب بعنوان Losing It: Sex Education for the 21st Century "فقدانه: التربية الجنسية في القرن 21 "، بقلم الكاتبة والصحفية صوفيا سميث غالير