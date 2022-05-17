كشف نفق لتهريب المخدرات بين الولايات المتحدة والمكسيك

ميغان فيشر

بي بي سي نيوز

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، US ATTORNEY'S OFFICE, CALIFORNIA التعليق على الصورة، وصف المدعون النفق العابر للحدود بأنه "معقد"

عثرت السلطات الأمريكية، على نفق ضخم لنقل المخدرات يمتد من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى مستودع في سان دييغو بالولايات المتحدة.

ويصل طول النفق إلى 1,744 قدما (531 مترا)، وبه مسار للسكك الحديدية وكهرباء ونظام تهوية.

وكانت السلطات الأمريكية تراقب عقارا استخدم في السابق، كمخبأ لتهريب الكوكايين عندما اكتشفت هذا النفق.

وضبطت السلطات كمية من الكوكايين، والميثامفيتامين، والهيروين، واعتقلت ستة أشخاص بتهم تهريب المخدرات.

صدر الصورة، US ATTORNEY'S OFFICE, CALIFORNIA التعليق على الصورة، اُكتشف نفق مشابه لهذا النفق (لكن أطول بكثير) في عام 2020

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، إن النفق كان بعمق 18 مترا، ويصل قطره إلى متر واحد.

ويقول ممثلو الادعاء إنه قبل العثور على هذا النفق، رأى الضباط عدة سيارات تأتي وتذهب من العقار في مدينة تيخوانا، والمستودع يوم الجمعة 13 مايو/ آيار.

ثم أوقفت السلطات هذه السيارات وفتشتها، وضبطت المخدرات، واعتقلت المتهمين.

وعندما دخل الضباط المستودع، عثروا على نقطة بداية النفق العابر للحدود محفورة من الأرض.

صدر الصورة، US ATTORNEY'S OFFICE, CALIFORNIA التعليق على الصورة، يمر مسار سكة حديد عبر النفق

وقال مكتب المدعي العام، ضبط 799 كيلو غراما، من الكوكايين، و74 كيلو غراما من الميثامفيتامين، و نحو كيلو ونصف من الهيروين.

وقد يواجه المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و55 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها مليون دولار، إذا ثبتت إدانتهم.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة المخدرات التي عُثر عليها خلال هذا التحقيق

وقال المدعي العام الأمريكي راندي غروسمان: "لم يعد هناك ضوء في نهاية نفق المخدرات هذا".

وأضاف: "سنزيل كل طرق التهريب التي نجدها تحت الأرض لمنع وصول المخدرات غير المشروعة إلى شوارعنا وتدمير عائلاتنا ومجتمعاتنا".

وكان أحدث نفق لتهريب المخدرات قد عثر عليه في ولاية كاليفورنيا في عام 2020.