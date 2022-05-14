مقتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل سوبر ماركت في بافلو بولاية نيويورك الأمريكية

قبل 28 دقيقة

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قتل تسعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وانتشرت عناصر الشرطة في موقع الحادث في مدينة بافلو، وأفادوا بتوقيف شخص مشتبه به.

وتعتقد الشرطة أن رجلاً مسلحاً دخل إلى سوبر ماركت، بعد ظهر يوم الأحد، وأطلق النار من بندقية حربية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأفادت الشرطة عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق النار، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

لكن مسؤولين في جهاز لإنفاذ القانون، لم يذكر أسمه، أفاد لـ "أن بي سي نيوز" ولوكالة أسوشيتد برس، بمقتل تسعة أشخاص على الأقل.

ومن المتوقع أن تدلي الشرطة بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

وفي حديث إلى شبكة سي بي إس، قال مصدر في الشرطة إن المشتبه به المحتجز كان رجلاً أبيض، يُزعم أنه ردد شتائم عنصرية أثناء الهجوم.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بافالو نيوز" أن المشتبه به كان يرتدي جهاز كاميرا، ودرعًا بالإضافة إلى "خوذة عسكرية".

وأضافت أن الشرطة تحقق فيما إذا كان المشتبه به قد بثّ الهجوم على الهواء.