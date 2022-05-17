القبض على نائب عن الحزب الحاكم في بريطانيا بشبهة الاغتصاب

قبل 20 دقيقة

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على نائب عن حزب المحافظين الحاكم، لم يُذكر اسمه، بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأكدت شرطة العاصمة لندن أن النائب احتجز على ذمة مزاعم اغتصاب تعود إلى الفترة بين عامي 2002 و 2009.

وقال حزب المحافظين إن مسؤول الانضباط في كتلته النيابية طلب من النائب عدم حضور جلسات البرلمان أثناء فترة التحقيق.

ويواجه النائب مزاعم إساءة استغلال المنصب وسوء السلوك في الوظيفة العامة.

ولم يؤكد المتحدث باسم الشرطة اسم النائب أو ما إذا كان عضوا في البرلمان، لكنه نشر بيانا قال فيه "في يناير 2020، تلقت الشرطة تقريرا يتعلق بارتكاب جرائم جنسية مزعومة بين عامي 2002 و 2009".

وأضاف أن "الجرائم حدثت في لندن".

وقال إنه "تم القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جرائم هتك العرض والاعتداء الجنسي والاغتصاب وإساءة استغلال المنصب وسوء السلوك في الوظيفة العامة".

وأكد مكتب المسؤول عن الانضباط في حزب المحافظين أنه طلب من النائب عدم حضور جلسات البرلمان أثناء التحقيق.

وقال المتحدث باسم المكتب "مسؤول الانضباط طلب من النائب عدم الحضور إلى مبنى البرلمان أثناء التحقيق. مضيفا أن المكتب لن يعلق أو يدلى بأي تصريحات حتى انتهاء التحقيق".