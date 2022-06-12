فيروس كورونا في الصين: عشرات من حالات الإصابة مرتبطة بحانة في بكين

قبل 18 دقيقة

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قال مسؤولون إن إصابة نحو ١٦٦ شخصا بفيروس كورونا في الصين كانت على صلة بحانة واحدة في العاصمة بكين.

ووصف متحدث حكومي تفشي المرض بأنه "شرس".

وسيتم إجراء مسحة لجميع المقيمين الذين يعيشون في المنطقة التي تقع فيها الحانة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأصبح عدد الإصابات في المدينة منخفضا، وفقًا للمعايير الدولية، ولكنه مرتفع بالنسبة للصين، التي تعد الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لا زال يتبنى سياسة الخلو التام من كوفيد، أو ما يطلق عليه "صفر كوفيد".

وتم تتبع تفشي المرض إلى حانة هيفين سوبرماركت بار في منطقة شايو يانغ

وقال عامل بلجنة سكنية لوكالة رويترز إن مبنيين يؤويان مئات الأشخاص في تشاويانغ، أُغلقا بشكل صارم يوم الأحد، بعد الإبلاغ عن حالة إيجابية.

قال بعض الأشخاص في بكين، إنهم تلقوا رسائل تخبرهم أن يبلغوا السلطات، إذا كانوا قد زاروا مقاهي سانليتون مؤخرًا.

وتراجع المسؤولون الصينيون عن تخفيف بعض قواعد كوفيد في بكين بسبب تفشي المرض.

وقال مسؤولون إن معظم الأطفال في العاصمة لن يعودوا إلى المدرسة الأسبوع المقبل كما كان مخططا في الأصل.

وأبلغت العاصمة عن ١٩٩٧ إصابة بكوفيد، في المنطقة منذ 22 أبريل/ نيسان الماضي.

ولا زالت الصين تتبع سياسة " صفر كوفيد"، ويواجه الأشخاص المصابون بـكوفيد الحجر الصحي أو دخول المستشفى.

ويواجه أيضا من اتصلوا بهم بصورة وثيقة، احتمال الحجر الصحي، وإغلاق المنطقة المحيطة، التي يعيشون فيها على الفور مرة أخرى.