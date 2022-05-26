حادث تكساس: اتهامات للشرطة بالتأخر في التدخل أثناء إطلاق النار

روبرت غرينال - أنجيليكا كاساس تشيلسي بيلي

بي بي سي - لندن - تكساس

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قال شهود عيان إن الحاضرين طالبوا الشرطة بالتدخل

قال شهود عيان إن أفرادا من العامة حثوا الشرطة على التدخل، خلال حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية. وذكر أحد الشهود أنه فكر في التدخل بنفسه لأنه شعر بالإحباط.

ويقول مسؤولون في تكساس إن المسلح، سلفادور راموس، ظل داخل المدرسة في بلدة أوفالدي لمدة تصل إلى ساعة قبل مقتله.

ولقي 19 طفلاً وشخصان بالغان حتفهم وأصيب 17 آخرون في الحادث.

وقال شاهد عيان، يُدعى خوان كارانزا، لوكالة أسوشيتيد برس إن عددا من النساء صرخن في الضباط "اذهبوا إلى هناك".

لكن الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي شهد الحادث في مدرسة روب الابتدائية من أمام منزله، قال إن الشرطة لم تدخل المدرسة على الفور.

وقال خافيير كازاريس، الذي قُتلت ابنته في الهجوم، لوكالة الأنباء إنه اقترح أن يركض مع آخرين إلى داخل المدرسة، لأن الشرطة "لم تكن تفعل أي شيء".

وقالت السلطات إن المسلح حبس نفسه في فصل دراسي، فيما كان الضباط يكافحون من أجل الوصول إليه.

وقال ستيفن ماكرو، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن المسلح ظل في الموقع لما يتراوح بين 40 دقيقة وساعة، قبل أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من "احتوائه".

في غضون ذلك قال رئيس دوريات الحدود الأمريكية، راؤول أورتيز، لشبكة "سي إن إن" إن عشرات الضباط ردوا على إطلاق النار و"لم يترددوا".

وأضاف: "لقد دخلوا ذلك الفصل الدراسي، وتصرفوا بأسرع ما يمكن".

صدر الصورة، Texas Dept. of Public Safety التعليق على الصورة، سلفادور راموس

وتبين لاحقا أن المهاجم أرسل رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق النار، قبل دقائق من وقوعه.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إن راموس تعهد بإطلاق النار على جدته في رسائل خاصة أرسلها قبل 30 دقيقة من الهجوم.

وأفادت رسالة لاحقة بأنه أطلق النار على جدته بالفعل. وفي رسالة أخيرة، قبل 15 دقيقة من إطلاق النار، أعلن أنه سيستهدف مدرسة ابتدائية.

ووفقا لشبكة سي إن إن، تم إرسال هذه الرسائل إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في ألمانيا التقى بها راموس عبر الإنترنت.

وقالت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، في بيان إن "الرسائل النصية الفردية الخاصة" قد "اكتُشفت بعد وقوع المأساة الرهيبة". وأضافت أنها "تتعاون بشكل وثيق" مع المحققين.

وأثارت أحداث يوم الثلاثاء في أوفالدي - وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 129 كيلو مترا من مدينة سان أنطونيو - مجددا النقاش حول السيطرة على السلاح، فيما يحاول أفراد من المجتمع الصغير استيعاب المأساة.

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وأعرب الكثيرون هناك عن مواقف متباينة بشأن الأسلحة.

وقال كارلوس فيلاسكويز، أحد السكان المحليين، لبي بي سي: "أتذكر، عندما كنت طفلاً، أعمامي وهم يعلمونني ويدربونني على كيفية حمل السلاح".

وأضاف: "التعارض بين السلامة الجيدة وما حدث للتو أمر دقيق للغاية. إنه ليس مجرد فكرة واضحة - إنه موقف شائك حقًا وحوار شائك يجب إجراؤه الآن".

ومع ذلك، أصيب آخرون بالصدمة لأن راموس استطاع تنفيذ هجومه ببندقية نصف آلية من طراز AR-15.

وتساءلت ساندرا بارا، التي تعيش في آخر الشارع الذي تقع به المدرسة: "هذا الطفل كان عمره 18 عامًا فقط. يجب أن يكون عمرك 21 عامًا لتشرب الخمر. كيف ذلك؟".

وقالت "آمل أن تكون هناك تغييرات"، في إشارة إلى قوانين حمل الأسلحة في ولاية تكساس. وأضافت "ليس لدي سلاح، لكن إذا كان لدي سلاح، فسيكون ذلك من أجل الحماية".

ومن القانوني شراء سلاح ناري في سن الـ18 في تكساس، ووفقًا لوسائل علام مريكية، اشترى المهاجم مسدسًا بعد عيد ميلاده الثامن عشر بوقت قصير.

وُصف المسلح بأنه منطو ينحدر من "حياة منزلية مشحونة". وقد أطلق النار على جدته قبل أن يفر من مكان الحادث في شاحنة متهالكة بها أسلحة نارية وذخيرة كثيرة. ثم قاد الشاحنة بشكل متهور عبر المدينة قبل أن يتركها في مجرى للصرف بالقرب من مدرسة روب الابتدائية.

وفشل ضابط في منعه من دخول المدرسة. ثم شرع المسلح في إطلاق النار، فقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين، قبل أن يتجمع الضباط في الفصل ويقتله ضابط بحرس الحدود، استجاب للحادث بينما كان في مكان قريب، وفقًا لما قاله أبوت.

وأضاف أبوت أنه لا يوجد سجل يشير إلى أن المسلح يمكن أن يشكل خطرا، باستثناء رسائل وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إرسالها قبل حادث القتل.

وفي حديثه يوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فكرة أن يكون المراهق قادرا بشكل قانوني على شراء أسلحة "صُممت وتم تسويقها للقتل، هي فكرة خاطئة تماما".

وقال "لقد سئمت وتعبت مما يحدث وما سوف يستمر في المستقبل"، داعيا إلى "اتخاذ إجراء" بشأن السيطرة على الأسلحة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أشخاص يضعون الزهور بالقرب من حرم المدرسة في أوفالدي

جاءت تعليقات بايدن بعد حادث وقع في المؤتمر الصحفي لأبوت، حين قام المنافس الديمقراطي للحاكم، بيتو أورورك، بمقاطعة السياسي الجمهوري، متهما إياه بعدم القيام بما يكفي للسيطرة على الأسلحة.

وردا على ذلك، اتهم أبوت أورورك بمحاولة الظهور والاستعراض.

ووفقا لمؤسسة "مشروع تكساس للسياسة" البحثية، يدعم 43 في المئة فقط من سكان تكساس فرض قوانين أسلحة أكثر صرامة.

وعلى الصعيد الوطني، يرتفع هذا الرقم إلى 53 في المئة، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2021.

ومع ظهور المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار الجماعي، يسود الحزن المجتمع في بلدة أوفالدي.

وتتراوح أعمار الأطفال القتلى بين سبع وعشر سنوات. كما لقيت المعلمتان إيفا ميريليس وإيرما غارسيا مصرعهما في الهجوم، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين.

وأقيمت تجمعات حدادا على ضحايا إطلاق النار، بينما وضع البعض الزهور بالقرب من حرم المدرسة تكريما لهم.

وقالت بارا: "الوضع الطبيعي لم يعد موجودا هنا".