الكويت تواجه عاصفة، وجونسون يتحدى، ونصب تذكاري لضحايا مذبحة تكساس

قبل 39 دقيقة

لقطات مصورة لهم أحداث العالم خلال أسبوع بداية من عاصفة الكويت المظلمة ونشطاء مهرجان كان واحتفالات مشجعي فريق روما أمام الكولسيوم، ونصب تذكاري لضحايا مجزرة تكساس.

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أمريكيون ينتحبون أمام نصب تذكاري مؤقت لضحايا مجزرة تكساس، التي راح ضحيتها 21 تلميذا ومعلما، خارج محكمة المقاطعة في أوفالدي بولاية تكساس. وكان مسلح، 18 عاما، قد أطلق النار داخل مدرسة روب الابتدائية، وقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين، وأصاب ما لا يقل عن 17 شخصا، قبل أن يقتله ضباط الشرطة.

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امرأة أوكرانية تقف خارج منزلها المتضرر بشدة في باخموت بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بعد أن أصيب بصاروخ. قصفت القوات الروسية بلدات ومدنا في شرق أوكرانيا بهدف "تحرير" المنطقة الصناعية القديمة.

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كويتيون يسيرون في الشارع وسط عاصفة ترابية قوية تضرب الكويت أدت لانخفاض الرؤية تقريبا، وغطت ظاهرة الطقس السيء والعواصف الترابية المتكررة بشكل متزايد أجزاء من الشرق الأوسط..

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طلاب أكاديمية القوات الجوية الأمريكية يلقون قبعاتهم في الهواء احتفالا بتخرجهم في استاد فالكون، في كولورادو سبرينغز، ولاية كولورادو.

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بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، يضبط رابطة عنقه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. أصر جونسون هذا الأسبوع على أنه سيبقى كرئيس للوزراء على الرغم من الحكم "القاسي والمؤلم" ضده بسبب خرق قيود كوفيد 19 وإقامة حفلات في مقر مجلس الوزراء إبان الحظر.

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مظاهرات شهدتها الفلبين أدت لمصادمات بين نشطاء غاضبين ضد الرئيس الجديد المنتخب فرديناند ماركوس جونيور، ورجال الشرطة، خارج خارج لجنة حقوق الإنسان، في كويزون سيتي، مترو مانيلا. تم انتخاب ماركوس، المعروف باسمه المستعار بونغ بونغ، بعد أربعة عقود تقريبا من الإطاحة بوالده في ثورة شعبية.

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مشجعو كرة قدم إيطاليون يحتفلون خارج مسرح الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، بعد فوز نادي روما بلقب الدوري الأوروبي. وفاز الفريق بأول ألقابه الأوروبية وتغلب في النهائي على فينورد 1-0 في مباراة بملعب العاصمة الألبانية تيرانا.

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الممثلة وعارضة الأزياء كارا ديليفين تقف للتصوير أمام عدسات المصورين عند وصولها إلى مقر مهرجان كان السينمائي في فرنسا. يستضيف المهرجان السنوي في دورته 57 بعض صانعي الأفلام والممثلين البارزين في العالم، وكان هناك اهتمام استثنائي هذا العام بعد أن لجأ النشطاء إلى السجادة الحمراء لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة.

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امرأة تسبح في حوض استحمام ساخن خلال معرض تشيلسي للزهور آر اتش أس، في لندن. عاد معرض البستنة السنوي في موسم الربيع ليقام كما جرت العادة يعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كوفيد في عام 2020 وأعيد جدولته إلى سبتمبر/أيلول في عام 2021.

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