حادث تكساس: الولايات المتحدة ستحقق في استجابة الشرطة لإطلاق النار على المدرسة في أوفالدي

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يقدمان احترامهما أمام النصب التذكاري لمدرسة روب الابتدائية

ستحقق وزارة العدل الأمريكية في رد فعل الشرطة على إطلاق النار الجماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، والذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين اثنين.

ويتزايد الغضب العام بعد أن ظهر الضباط وهم ينتظرون في الردهة، بينما قام الأطفال المحاصرون من مطلق النار بإجراء 911 مكالمة يائسة.

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن أوفالدي للقاء عائلات الضحايا الذين سقطوا في الهجوم والناجين وأول المستجيبين الذين حاولوا انقاذ الضحايا وإسعافهم والتعامل مع الحادث.

وحضر بايدن مع زوجته جيل، قداسا كاثوليكيا في كنيسة القلب المقدس المحلية. وصاح المتظاهرون خارج الكنيسة "افعلوا شيئا!" عندما غادر الرئيس.

وأجاب "سوف نفعل".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية الأحد، أن الهدف هو "تقديم تقرير مستقل عن إجراءات إنفاذ القانون وردود الفعل في ذلك اليوم، وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لمساعدة المستجيبين الأوائل على الاستعداد والاستجابة لإطلاق النار النشط خلال الأحداث".

وأثار إطلاق النار دعوات جديدة لاتخاذ تدابير للسيطرة على الأسلحة، في بلد شهد حادثي إطلاق نار شرسين في أقل من عشرة أيام، على الرغم من أن كبار الجمهوريين يعارضون تشديد القواعد.

وتجاوزت الولايات المتحدة الآن 200 عملية إطلاق نار جماعي منذ بداية عام 2022.

التعليق على الصورة، طالب إدواردو ميسا بالتحقق من مشتري السلاح وتحديد عمر معين قبل السماح بالشراء

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

ويُعرَّف إطلاق النار الجماعي بأنه حادثة قتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر، باستثناء مطلق النار.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يقدّم بايدن مقترحات سياسية محددة أو يسعى لإصدار أمر تنفيذي في الأسابيع المقبلة، لتجنب التدخل في مفاوضات حساسة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وتأتي زيارة بايدن بعد أيام من فتح سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما النار على فصل دراسي لطلاب الصف الرابع، ببندقية هجومية من طراز "إي آر- 15" تم شراؤها بشكل قانوني.

واستمر هياج المسلح لأكثر من ساعة، وعثرت الشرطة على ما يصل إلى 1657 طلقة و60 مخزن إطلاقات بحوزته بعد أن قُتل بالرصاص.

وعانت السلطات لإعطاء جدول زمني واضح لكيفية تطور الأحداث في أوفالدي.

واعترف المسؤولون يوم الجمعة بأن الشرطة تأخرت في دخول المدرسة لأكثر من 40 دقيقة، لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنها ما زالت حالة "إطلاق نار نشط".

وقرر الضابط الكبير في الموقع الانتظار حتى يصل بواب المدرسة ومعه المفاتيح، لأنهم اعتقدوا أنه إما "لم يكن هناك أطفال في خطر" بحلول ذلك الوقت، أو "أنه لم يعد أحد منهم على قيد الحياة".

وعارض العديد من كبار الجمهوريين بالفعل دعوات لتشديد القواعد بشأن ملكية السلاح، مثل التحقق من خلفية مشتري السلاح.

ويوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق إنه ينبغي السماح للأمريكيين الشرفاء باستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن أنفسهم ضد "الشر".

واتهم السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز الديمقراطيين ووسائل الإعلام بالسعي لـ "تسييس" إطلاق النار في أوفالدي، "لتقييد الحقوق الدستورية للمواطنين الملتزمين بالقانون".

وأعرب العديد من المعزين في موقع تذكاري في أوفالدي قبل زيارة بايدن، في حديث لهم مع بي بي سي عن دعمهم لقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

وقالت ميليسا رانغيل إنها تؤيد التحقق من العمر، متسائلة "كيف يمكنك شراء سلاح بعمر 18 عاما".

وقال إدواردو ميسا، أحد سكان سان أنطونيو "لدينا حدود عمرية لأشياء مثل السجائر والكحول، لماذا ليس هناك مثلها للبنادق .. المذبحة التي حدثت هذا الأسبوع محطمة للقلوب".

ومع ذلك، قال رجل الأعمال المحلي تاد نيوتزه لبي بي سي إنه كان صاحب سلاح وتحدى الحاجة إلى زيادة عدد الفحوصات. وقال "إذا كان الرجل شريرا، فهو شخص شرير. وسيجد الشر طريقة لإيذاء الناس".

ووجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس، يوم السبت، نداء حماسيا لحظر الأسلحة الهجومية أثناء حضورها جنازة روث ويتفيلد، التي تبلغ من العمر 86 عاما وقتلت في إطلاق نار جماعي في بوفالو، نيويورك في 14 مايو/أيار.

التعليق على الصورة، قالت باتريسيا كاستانون إنه لن يساعدها أي قدر من التشريعات في التغلب على مقتل ابنة أختها

ويعتقد أن الهجوم على سوبر ماركت في حي تقطنه أغلبية من السود كان بدوافع عنصرية. كما اشترى المشتبه به المراهق سلاحا من طراز "إي آر-15" بشكل قانوني.

"هل تعرفون ما هو سلاح الهجوم"؟ سألت هاريس المعزين. "لقد تم تصميمه لغرض محدد: قتل الكثير من البشر بسرعة. سلاح الهجوم هو سلاح حرب، لا مكان له في مجتمع مدني".

كما دعت هاريس إلى تعزيز عمليات التحقق من الخلفية في جميع مشتريات الأسلحة النارية.

لكن بالنسبة لباتريسيا كاستانون، التي توفيت ابنة أختها أنابيل رودريغيز في مدرسة روب الابتدائية، لا يوجد الكثير مما يمكن للرئيس بايدن فعله لتخفيف معاناتها.