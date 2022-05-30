روسيا وأوكرانيا: فرقة كالوش تبيع جائزة يوروفيجن لشراء طائرات بدون طيار للجيش الأوكراني

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أعضاء فرقة كالوش يرفعون الجائزة على المسرح في تورين.

باعت أوركسترا كالوش، الفرقة الأوكرانية التي فازت بمسابقة يوروفيجن الغنائية هذا العام، الجائزة التي حصلت عليها مقابل مبلغ 900 ألف دولار من أجل جمع الأموال لدعم أوكرانيا في الحرب الحالية.

وقد بيعت الجائزة، وهي ميكروفون مصنوع من الكريستال، في مزاد على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بهدف شراء طائرات مسيرة بدون طيار للجيش الأوكراني.

وتزامن المزاد مع ظهور الفرقة في حفل خيري أقيم في ساحة بوابة براندنبيرغ الشهيرة في برلين، عاصمة ألمانيا.

وكان الهدف من الحفل هو جمع الأموال لشراء مستلزمات وأدوات للرعاية الطبية.

ودعا عضو الفرقة أوليه بيوك، في حديثه في مستهل الحفل، الناس إلى عدم التعود على الحرب، التي خلفت حتى الآن 4,031 قتيلاً و 4,735 جريحاً على الأقل من المدنيين، وذلك وفقاً للأمم المتحدة، إضافة إلى عدد غير معلوم من القتلى والجرحى من المحاربين.

وأجبرت الحرب أكثر من 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، مع تحول بلدات ومدن أوكرانية إلى ركام.

وقال بيوك، الذي كان فوزه بمسابقة يوروفيجن موضع تكهنات خلال الفترة التي سبقت المسابقة: "أعتقد أنها (الحرب) يجب أن تتصدر الصفحات الأولى للصحف دائماً، إلى أن يحل السلام".

وقد كُتبت أغنية الفرقة "ستيفانيا" في الأصل تكريماً لوالدة بيوك، لكن كلمات الأغنية العاطفية على غرار "سأمشي إليك دائماً عبر الطرقات المكسرة" أعيد تفسيرها على أنها دعوة للوحدة والتكاتف في زمن الحرب.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن المذيعة في التلفزيون الأوكراني سيرهي بريتولا أعلنت أن المبلغ المالي الذي تم جمعه من بيع الجائزة سيتم استخدامه لشراء ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية الصنع من طراز بي دي-2.