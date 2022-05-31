كندا تقترح تجميدا شاملاً لامتلاك الأسلحة النارية الشخصية

ليو ساندز

بي بي سي نيوز

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مشروع القانون يستثني الأسلحة الرياضية وأسلحة الصيد

اقترح رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إقرار قانون يمنع بيع وشراء جميع أنواع الأسلحة الأسلحة النارية الشخصية.

ولا يحظر مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة، امتلاك الأسلحة النارية بالمطلق، ولكنه يمنع شراءها.

ويأتي مقترح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق النار، الذي قتل فيه 21 شخصاً، في مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية.

ويقضي مشروع القانون، الذي عرض الاثنين على البرلمان، بمنع بيع وشراء ونقل وتحويل أو استيراد الأسلحة النارية الفردية في أي مكان في البلاد.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي: "باستثناء ممارسة الرماية أو الصيد، لا مبرر لأي كان في كندا أن يحتاج إلى سلاح ناري في حياته اليومية".

وأضاف: "كما ترون فإن العنف باستعمال الأسلحة النارية في تزايد، وعلينا أن نستمر في اتخاذ التدابير المناسبة".

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وتعد هذه أقوى خطوة من حكومته للحد من حيازة الأسلحة النارية.

وينص مشروع القانون أيضاً على إعادة تصميم مخزن الذخيرة في الأسلحة الرشاشة، فلا تحمل 5 طلقات في المرة الواحدة.

وتسحب رخصة حيازة السلاح الناري، وفق القانون الجديد، من أي شخص ضالع في عنف أسري أو نشاط إجرامي.

وعكس ما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة، فإن حيازة الأسلحة ليس منصوصاً عليها في الدستور الكندي، ومع ذلك فإنها شائعة بين الناس، خصوصاً في المناطق الريفية.

ولكن قوانين حيازة الأسلحة النارية في كندا أكثر صرامة مقارنة بالولابات المتحدة، وتسجل عدداً أقل من حوادث أطلاق النار سنوياً.

فالأسلحة النارية لابد أن توضع في مكان مقفل وهي فارغة من الذخيرة. ويخضع كل من يريد شراء سلاح ناري إلى تحقيق واسع ودقيق.

ولكن المزيد من الناس بدأوا يطالبون بتشديد القوانين أكثر، بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار القاتلة.

ففي أبريل/ نيسان 2020 تنكر مسلح في زي شرطي وقتل 22 شخصاً في إطلاق نار في مقطاعة نوفا سكوشا، وهو أفدح حادث إطلاق نار في تاريخ كندا.