ضحايا لاري نصار يطالبن بتعويض قيمته مليار دولار من "أف بي آي"، فما السبب؟

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رفعت لاعبات أمريكيات قضايا ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) للمطالبة بتعويضات قدرها مليار دولار بسبب "سوء إدارة التحقيق" في الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها الطبيب لاري نصار.

ويقضي نصار البالغ من العمر 58 عاما حكما بالسجن مدى الحياة بعد إقراره بالذنب في تهم الاعتداء الجنسي على رياضيات خلال عمله كطبيب لهن في قسم الرياضة في جامعة ولاية ميتشيغان.

وقد اتهمت مئات اللاعبات، بعضهن حصلن على ميداليات ذهبية في الأولمبياد، نصار بالاعتداء الجنسي عليهن خلال عقود من ممارسته عمله كطبيب رياضي.

وقدمت عشرات اللاعبات دعاوى قضائية ضد أف بي آي، بحسب شركات المحاماة التي تتابع القضية.

وتشتكي 90 امرأة وفتاة من أن مكتب التحقيقات الفيدرلي لم يتخذ الخطوات المطلوبة من أجل حمايتهن.

وتأتي الشكوى ضد أف بي آي بعد أيام من إعلان وزارة العدل أنها لن تقدم لائحة اتهام ضد اثنين من عملاء المكتب على خلفية اتهامات بسوء إدارة قضية نصار.

وقالت كايلا ماروني، وهي لاعبة أولمبية حصلت على الميدالية الذهبية في بيان "أنا وبقية الناجيات نشعر بالخذلان من المؤسسات التي كان يفترض أن تحمينا، اللجنة الأولمبية الأمريكية، وهيئة الرياضة في الولايات المتحدة وأف بي آي والآن وزارة العدل. كنت آمل أن يفوا بتعهداتهم ويحاسبوا أف بي آي، لكن اتضح أن الطرق الوحيد للعدالة والشفاء من الجروح هو اللجوء للقانون".

وقالت شركات المحاماة إن أف بي آي تلقى شكاوى موثوقة في يوليو/تموز عام 2015 عن الانتهاكات الجنسية لنصار وكان بإمكانه أن يوقفه عند حده حينها، لكنه قصر في ذلك ولم يستمع للمشتكيات، وكنتيجة لذلك استمر نصار في اعتداءاته الجنسية على حوالي 90 شابة وطفلة بين يوليو/تموز عام 2015 وسبتمبر/أيلول عام 2016.

ورفض متحدث باسم أف بي آي التعليق وحول الصحفيين إلى شهادة قدمها مدير المكتب كريستوفر راي أمام مجلس الشيوخ عام 2021.

وقال راي موجها حديثه إلى ضحايا نصار "أنا آسف بشكل خاص أنه كان هناك أشخاص في جهاز أف بي آي قادرين على إيقاف ذلك الوحش عام 2015 ولم يفعلوا. ولا يمكن التسامح مع هذا. ما كان ينبغي لهذا أن يحدث".

وقد توصلت ضحايا نصار إلى تسوية بقيمة 380 مليون دولار مع هيئة الرياضة الأمريكية العام الماضي، وهو أكبر مبلغ حصلت عليه ضحايا انتهاكات جنسية، وأدى إلى تقدم الهيئة بطلب لإعلان إفلاسها.