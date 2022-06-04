هاري وميغان تمكنا من تخطي العودة الصعبة لمهامهما الملكية بعد مغادرتهما

دانييلا ريلف

مراسلة الشؤون الملكية في كاتدرائية القديس بولس

قبل ساعة واحدة

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من الصعب التواري عن الأنظار عندما تكون شخصا مشهورا على مستوى العالم، وعضوا في العائلة الملكية البريطانية .

لم يظهر الأمير هاري وزوجته في بريطانيا طوال عامين بعد مغادرة البلاد في ظروف مثيرة للجدل. لكن عندما خرج حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وميغان ماركل، ولقبهما دوق ودوقة ساسكس، من سيارتهما عند الباب الغربي العظيم لكاتدرائية سانت بول، عاد إليهما الوهج الكامل للأضواء الملكية.

ولم يكن من الغريب أن يظهر على الزوجين الملكيين علامات التوتر ، وأمسكا بأيدي بعضهما البعض بإحكام. وقامت ميغان بتعديل ياقة معطفها ماركة ديور.

وتجاذب الزوجان أطراف الحديث معا طوال الوقت، ولكن كان بالإمكان إحساس حالة الترقب التي يشعران بها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، كيف تغير العالم خلال 70 عاما

تجمعت حشود ضخمة خارج كاتدرائية القديس بولس، للمشاركة في قداس عيد الشكر ضمنالاحتفالات باليوبيل البلاتيني (مرور 70 عاما) لجلوس الملكة إليزابيث على العرش، يوم الجمعة. معظمهم من محبي العائلة المالكة .

صدر الصورة، Reuters

هل رحبت الحشود بالأمير هاري وميغان؟

عندما صعد الزوجان الدرج، صفقت الحشود وهتفت. لقد كان رد فعل دافئ وعفوي على ظهور الزوجين معا لأول مرة للمشاركة في مناسبة ملكية منذ عام 2020.

كان الحدث الأخير لظهورهما بين العائلة الملكية في احتفال خدمة الكومنولث، في وستمنستر آبي، الذي أقيم في مارس/آذار 2020.

عندها كان مزاج العائلة الملكية قاتما. ظهر جليا أمام الكاميرات وجود خلافات داخل العائلة المالكة وكان يمكن للجميع ملاحظتها، حيث كان الأمير وليام والأمير هاري بالكاد يتبادلان النظرة على الرغم من جلوسهما بالقرب من بعضهما البعض.

إن تصميم المراسم والخطوات الخاصة بالأحداث الملكية دائما ما يكون دقيقا ومحكما، ولم يكن حدث يوم الجمعة استثناء.

كان الأمير هاري وميغان يجلسان على الجانب الآخر من الممر المؤدي إلى مكان جلوس شقيقه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، ولقبهما دوق ودوقة كامبريدج، لتجنب أي مشاهد محرجة بين الشقيقين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هاري وميغان جلسا بعيدا عن شقيقه وليام وزوجته كيت وبحوار الأميرة يوجيني وزوجها

جلس دوق ودوقة ساسكس إلى جانب الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك، على جانب واحد. واضح أن بينهما تقارب. في فبراير/شباط الماضي زارت "أوجيني" وزوجها "جاك" مع ابنهما الصغير، منزل هاري وميغان في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الجانب المقابل لهما جلست الليدي سارة تشاتو، ابنة الأميرة مارغريت وابنة أخت الملكة المحبوبة للغاية. كانت هذه خطة آمنة لجلوس الحضور.

عند مغادرة هاري وميغان الكاتدرائية، كان هناك صوت استهجان من الجمهور لكنه تلاشى وسط الكثير من الهتافات. لم يكن هناك عداء حقيقي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هاري وميغان ظهرا لأخر مرة في احتفالات الكومنولث مارس/آذار 2020

في خضم البهاء والاحتفال في نهاية هذا الأسبوع، كان اليوبيل البلاتيني هذا العام يدور أيضا حول الأسرة الملكية بكل عيوبها وتوتراتها.

كان على الملكة أن تشاهد الاحتفال من المنزل لكنها أوضحت في السابق أنه مهما كانت المشاكل والتاريخ، فإن حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان، كانا موضع ترحيب كبير في احتفالات اليوبيل.