روسيا وأوكرانيا: بوتين يستبعد استغناء الغرب عن النفط والغاز الروسيين لسنوات عدة

بن توبياس

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال فلاديمير بوتين إن أرباح الطاقة الروسية آخذة في النمو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن دول الغرب لن تستطيع الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين لسنوات عديدة.

وأضاف أن أحدا لا يعرف ما يمكن أن يحدث وقتها، لذا فإن الشركات الروسية لن "تضع خرسانة على آبار النفط الخاصة بها".

يأتي ذلك في وقت اعترف فيه مسؤول أمريكي بأن أرباح روسيا من الطاقة قد تكون أعلى في الوقت الراهن مما كانت عليه قبل الحرب.

ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا.

وكان الاتحاد قد تعهد بتقليص اعتماده على النفط الروسي بنسبة 90 في المائة بنهاية عام 2022، بيد أنه لم يفصح عن أي تعهد بشأن الغاز حتى الآن.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على جميع منتجات الطاقة الروسية، وتهدف القيود المفروضة إلى عقاب موسكو على غزو أوكرانيا.

بيد أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا يعني أن الأرباح الروسية كان من الممكن أن ترتفع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تراجع إجمالي الإمدادات.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حضر بوتين معرضا في موسكو لإحياء الذكرى الـ 350 لميلاد الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر

وقال بوتين أمام مجموعة من رجال الأعمال الشباب: "حجم النفط يتراجع في السوق العالمية والأسعار آخذة في الارتفاع".

وأضاف: "أرباح الشركة آخذة في النمو".

وكان المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، قد ردد هذه الفكرة يوم الخميس.

وردا على سؤال خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ عما إذا كان بمقدور روسيا أن تحقق مكاسب حاليا من الوقود الأحفوري مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل الحرب، أجاب: "لا أستطيع نفي ذلك".

وكان الرئيس الروسي قد أدلى بتصريحاته يوم الخميس بعد أن حضر معرضا في موسكو لإحياء الذكرى الـ 350 لميلاد الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر.

وكان الإمبراطور الذي حكم خلال القرن الثامن عشر قد خاض حربا إقليمية طويلة ضد السويد، بدا أن بوتين يقارنها بغزوه لأوكرانيا.

وقال أمام جمهور الشباب: "الانطباع لديكم بأنه عندما كان يحارب السويد كان يأخذ شيئا ما، لم يكن يأخذ أي شيء، بل كان يسترد".